Truffe agli anziani, le cose da fare e da non fare per non cadere vittima

A fronte dei recenti casi di truffe nei confronti di cittadini anziani, l’Amministrazione cebana segnala quali sono le accortezze da seguire per evitare di cadere vittime dei malintenzionati.

Limitare la confidenza con gli sconosciuti sia telefonica, sia di persona, sia tramite piattaforme e siti internet e non aprire agli sconosciuti sono le prime due condotte da tenere per non agevolare il contatto con potenziali truffatori. Inoltre, diffidate sempre da chi si presenta con qualifiche afferenti a enti e istituzioni.

Qualora qualcuno dovesse presentarsi con stemmi, loghi o diciture che rimandino alla Pubblica Amministrazione in ogni sua forma o diramazione, è opportuno chiamare il 112 per segnalare e verificare quanto sta avvenendo.

Si consiglia la massima prudenza anche a familiari e caregiver che si occupano di persone anziane o fragili. Se il proprio caro o l’assistito entrano in contatto con potenziali truffatori o, peggio, diventano vittime del raggiro, contattate le Forze dell’ordine e denunciate fornendo più dettagli possibili.