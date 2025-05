Un nuovo viale pedonale per Costigliole Saluzzo

Il nuovo viale di via Busca a Costigliole Saluzzo è diventato realtà. “L'amministrazione comunale – afferma il vicesindaco Nicola Carrino – ha trovato l'accordo con i soggetti privati proprietari dell'area, che si ringraziano, per l'acquisizione del terreno. C'è poi stata la possibilità di destinare i finanziamenti a disposizione per elevare al piano della strada il terreno e realizzare il viale. Questo permette il transito in sicurezza di pedoni e biciclette”.

Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori con la messa a dimora dei ciliegi da fiore. Le piante, una varietà di prunus che non produce frutti ma garantisce una rigogliosa fioritura, sono state collocate lungo il percorso per creare un viale ombreggiato che accompagna verso il confine del paese, in continuità con l’area già interessata dalla realizzazione del nuovo marciapiede.

Spiega ancora Carrino: “Questa varietà di piante ha il vantaggio di non produrre frutti, quindi garantisce pulizia tutto intorno all’arbusto, regalando allo stesso tempo colori e profumi particolarmente intensi in tarda primavera”.

Il marciapiede, lungo circa 350 metri, si è reso necessario per garantire maggiore sicurezza ai residenti della zona, dove vivono numerose famiglie che fino ad oggi erano costrette a camminare direttamente sul ciglio della strada per raggiungere il centro del paese.