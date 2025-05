Villanova Mondovì, rimane chiusa al traffico la strada comunale di Santa Lucia dopo la frana causata dal maltempo

Rimane chiusa al traffico veicolare, al momento, una porzione della strada comunale Santa Lucia, nel tratto compreso tra la strada provinciale 5 e l'abitato del Santuario, a seguito di una frana che si è verificata nelle scorse settimane in seguito alle intese precipitazioni.

A seguito della segnalazione, pervenuta al Comune nella giornata dello scorso 18 aprile, l'ufficio tecnico-patrimonio manutentivo del Comune di Villanova Mondovì è immediatamente intervenuto con il proprio personale provvedendo al restringimento della viabilità vicinale di Santa Lucia con new jersey e cartellonistica anche luminosa e alla chiusura veicolare e pedonale della sottostante strada comunale in caso di ulteriore scivolamento dei detriti e del blocco in Cls mediante transenne.

"La frana si è verificata su un terreno che è proprietà della Provincia - spiega il consigliere provinciale, Pietro Danna -, la situazione è delicata e oggetto di monitoraggio da parte degli enti competenti. In prima battuta, in accordo con il Comune abbiamo provveduto a chiudere l'area che potrebbe essere interessata da caduta di materiale. Come ente provincia abbiamo chiesto alla Regione Piemonte, dipartimento Protezione Civile, circa 5mila euro per le opere di somma urgenza a seguito dei fenomeni alluvionali: questi fondi saranno utili per intervenire sulle varie criticità che si sono verificate sull'intero territorio. In questo senso provvederemo a incaricare una ditta specializzata per le verifiche del caso sugli elementi che destano preoccupazione onde evitare futuri distacchi di materiale e consentire così di intervenire per la messa in sicurezza della strada e la riapertura. Ragioneremo anche con MondoAcqua per trovare soluzioni a lungo termine su questo tratto che è interessato dal passaggio dei sottoservizi dell'acquedotto".