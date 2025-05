Zana Fest, a Paesana aperto il bando per la grafica dell'edizione 2025

I lavori per il festival della valle Po, Zana Fest | Correnti di Valle, proseguono su più fronti. È appena stato bandito il contest ufficiale per dare un'identità grafica all'edizione 2025 che comparirà sul materiale tecnico e il merchandising (ovvero: magliette, badge, mappe, cartelloni, bicchieri riutilizzabili, etc).

La partecipazione è aperta a tutti, professionisti e non, e prevede per il vincitore il vedere tutto il materiale con il proprio sforzo creativo, ricevere delle copie di tali prodotti, alcune consumazioni e pasti pagati al festival. Inoltre saranno citati i crediti ufficiali e sarà garantita visibilità su tutti i nostri canali, online e offline.

Il bando si chiuderà il 30 maggio, ed è consultabile nella sua versione completa di allegati al link oppure tramite le pagine social ufficiali: @zana.fest (Instagram e Facebook). Allego anche per comodità il bando a questa mail.

Questa elaborazione grafica dovrà essere evocativa e creativa, incarnando lo spirito e i valori del festival. Dovrà richiamare:

il benessere collettivo.

il legame tra natura, corpo e comunità.

partecipazione, sostenibilità, cultura, arte, sport, musica e divertimento

Per informazioni rivolgersi alla Proloco di Paesana