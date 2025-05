Alba, persona anziana trovata morta in casa

Sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri a seguito del ritrovamento di una persona anziana deceduta all'interno della propria abitazione ad Alba, in viale Masera.

A dare l'allarme i familiari, preoccupati per non essere riusciti a contattarla, come d'abitudine.



Sono intervenuti, intorno alle 12.40 di oggi, i sanitari del servizio regionale di emergenza 118 insieme a una squadra dei vigili del fuoco di Alba, che hanno provveduto a liberare l'accesso e aprire la porta dell'appartamento sito al quarto piano di un condominio.