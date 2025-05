"Una notizia che ci lascia tutti sgomenti": il cordoglio di Boves per la morte di Danilo Boggione

Enormi il cordoglio e lo smarrimento, a Boves e nel mondo del volley cuneese, per la tragica e improvvisa morte di Danilo Boggione, 50 anni, deceduto ieri mattina durante il match di Under 17 fra Cuneo Volley e la Pallavolo Val Chisone, a Settimo Torinese. In campo il figlio Luca. Sugli spalti, vicino a lui, la moglie e un altro gruppo di genitori.

Purtroppo, non è stato possibile salvarlo, nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto al San Giovanni Bosco di Torino. La partita è stata immediatamente sospesa.

Il sindaco di Boves Matteo Ravera non può che esprimere il suo dolore e quello dell'amministrazione e di tutta la comunità. "Lo conoscevo bene, era una persona molto attiva e benvoluta. I figli hanno l'età dei miei, lo vedevamo spesso ed è stato protagonista dell'ultima Festa delle Leve, un paio di settimane fa. Esprimo, a nome mio e dell'amministrazione, sentite condoglianze alla moglie e ai figli. Una bellissima famiglia quella di Danilo. Siamo davvero tutti sconvolti".

Autotrasportatore per la Gro ricambi, Danilo Boggione lascia la moglie Noemi Ambrosin (impiegata presso l’Ospedale di Cuneo) e i i figli Matteo e Luca.

“Il consiglio di amministrazione, i giocatori lo staff e la società tutta è vicina alla famiglia Boggione in questo momento difficile", è il messaggio di cordoglio diffuso dalla società pallavolista del capoluogo.

"Siamo di fronte a una tragedia che non avremmo mai voluto vedere su un campo di pallavolo – ha detto Alessandro Marino, socio delegato al settore giovanile Cuneo Volley –. Siamo vicini a Luca e diamo a lui e alla famiglia un enorme abbraccio con tutta la società, tutti i ragazzi del settore giovanile e tutti i tecnici".

Non sono ancora note le date delle esequie.