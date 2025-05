Dopo una breve illusione di estate, in arrivo una fase instabile e perturbata

Dopo l'anticipo d'estate nel weekend, si riparte con instabilità diffusa sulle nostre regioni che ci accompagnerà per i prossimi giorni, a causa della presenza di una estesa area depressionaria in quota sul Mediterraneo che potrebbe durare piuttosto a lungo. Le temperature saranno generalmente poco sotto la media.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 5 a giovedì 8 maggio

Cielo molto variabile e irregoalrmente nuvoloso, con rovesci e temporali sparsi alternati a temporanee pause con anche qualche sprazzo di sole. I fenomeni in prevalenza avverranno nel pomeriggio ma a causa dell'alta incertezza potranno avvenire a qualsiasi ora del giorno e in tutte le regioni del Nord Ovest.

Le temperature scenderanno sotto la media del periodo a causa soprattutto del maltempo più che per l'ingresso di aria fredda. I valori massimi si attesteranno tra 16 e 20 °C, mentre le minime ta i 10 e i 15 °C, con i valori più alti sulle coste liguri.

Venti generalmente deboli variabili, a causa della presenza di un minimo di pressione proprio sul Piemonte. Soltanto oggi saranno moderati o anche forti sudoccidentali sui settori appenninici orientali e in parte sulle coste, ma in attenuazione dal pomeriggio. Non si escludono tuttavia forti raffiche durante i temporali.

Da venerdì 9 maggio

Rimarrà ancora tempo incerto a causa di un costante flusso di aria umida da ovest e la presenza di una area depressionaria che incentiva l'instabilità, anche se al momento sembra meno intensa e frequente rispetto ai primi giorni della settimana.

