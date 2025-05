Bottega scommette sull’Ucraina e sulla pace tra i popoli

Sandro Bottega, uno dei più conosciuti produttore di vini di qualità, non ha fatto in tempo ad inaugurare un nuovo Prosecco Bar a Madrid (il 39° della serie) che, subito, ha sottoscritto un accordo con la Fozzy Group, importatore vinicolo ucraino, per aprire, a fine estate, un altro suo grande spazio in Ucraina, ad Odessa, ben sapendo di suscitare molta curiosità. Un Prosecco Bar ad Odessa, un luogo di ristorazione (sono rivisitazioni in chiave moderna delle vecchie oesterie veneziane dove poter bere un buon bicchiere di vino e mangiare un piatto caldo al bancone o al tavolo) per far comprendere che la vita va avanti e bisogna scommettere su un futuro migliore. Per i primi sei mesi, dalle 17 alle 19, Bottega offrirà il prosecco come segno della vicinanza alla vita e amicizia al popolo ucraino sperando che un giorno russi e ucraini tornino a brindare insieme. Bottega, azienda vitivinicola veneta, è in questi giorni al centro dell’attenzione mondiale anche per aver immesso nel marcato la bottiglia di prosecco più cara al mondo, 250 euro. E’ dorata, tempestata da 5 mila microcristalli aèèlocati a mano. Nei primi dal lancio della bottiglia giorni l’azienda veneta è stata subissata di richieste, in particolare dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Vietnam e dagli Emirati Arabi.