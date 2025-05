A Bellano (LC) dal 9 all’11 maggio i fiori saranno protagonisti anche in tavola

Cresce l’attesa per l’evento “I Fiori in Cucina” promosso dal Comune di Bellano in collaborazione con il Festival della Cucina con i fiori diretto dal giornalista Claudio Porchia

La manifestazione si propone di coniugare cultura, gastronomia, musica e divertimento, offrendo a tutti i partecipanti un’esperienza multisensoriale e educativa. Un’occasione unica per conoscere più da vicino il meraviglioso universo dei fiori, scoprendo le loro proprietà, i loro usi in cucina.

La manifestazione si apre ufficialmente venerdì 9 maggio alle ore 19.30 con un evento speciale dedicato alla cultura e alla natura. Verrà presentato il libro "Ortaggi e fiori dell’orto" di Giovanna Mazzoni e Marco Nigro, un’opera che esplora la bellezza e le proprietà dei vegetali coltivati negli orti, fra cui anche gustosi fiori eduli. La presentazione sarà arricchita da un assaggio di fiori commestibili e da un aperitivo floreale offerto nei bar aderenti all’iniziativa, all’insegna della convivialità e della scoperta sensoriale. La serata prosegue alle 21 con "Fiori di Testa", uno spettacolo comico e coinvolgente ideato da Viviana Porro e Franco Rossi. Un mix originale di letture, sketch divertenti e riflessioni sui fiori e la natura.

Sabato 10 maggio sarà dedicato a incontri, laboratori e momenti di approfondimento. La giornata si apre con un intervento del Dr. Marco Missaglia, che illustrerà l’importanza dei polifenoli presenti nei fiori e il loro ruolo benefico per la nostra salute, sottolineando come queste sostanze possano avere effetti antiossidanti e rinvigorenti. A seguire, lo chef Claudio Di Dio terrà uno spettacolare show cooking, durante il quale presenterà ricette creative con l’utilizzo di fiori eduli, accompagnate da gustose degustazioni per i partecipanti. Nel pomeriggio, si terrà un laboratorio pratico condotto da Claudio Porchia, che guiderà i partecipanti alla scoperta dei fiori commestibili e delle loro applicazioni in cucina, fornendo consigli e trucchi su come integrarli nelle preparazioni quotidiane.

La giornata si concluderà con un raffinato aperitivo floreale realizzato dall’Istituto Alberghiero di Casargo, un’occasione per assaporare piatti realizzati con i fiori non solo belli da vedere, ma anche buoni da mangiare. A seguire, un momento musicale con il Maestro Ennio Cominetti, che proporrà una performance ispirata al suo libro “La musica e i fiori”, un viaggio tra suoni, colori e profumi che celebrano la connessione tra natura e arte.

Domenica 11 maggio, l’evento si conclude con una serie di iniziative coinvolgenti e divulgative. Si terrà un interessante incontro con Barbara Ronchi della Rocca sul "galateo dei fiori in tavola", una guida pratica e culturale su come decorare e abbinare i fiori alle occasioni conviviali, rispettando le buone maniere e l’equilibrio estetico. In parallelo, sarà allestito un laboratorio dedicato ai più piccoli, condotto da Monica Panzeri, con giochi sensoriali e attività creative pensate per stimolare i sensi e avvicinare i bambini al mondo dei fiori, della natura e dell’alimentazione in modo divertente e istruttivo.

Ecco il programma completo:

Venerdì 9 maggio

Ore 19.30 P.zza T. Grossi (Palasole)

“Petali e corolle nel piatto” presentazione del libro “Ortaggi e fiori dell’orto” di Giovanna Mazzoni e Marco Nigro ed. Excalibur con assaggio di fiori eduli.

Ore 21.00 P.zza T. Grossi (Palasole)

“Fiori di Testa”: letture, aforismi e divagazioni simpatiche a tema floreale. Spettacolo comico a cura di Viviana Porro e Franco Rossi comici di Zelig e Colorado.

Sabato 10 maggio

Ore 10.30 Cinema di Bellano

“La primavera nel piatto: i polifenoli nei fiori preziosi alleati per la nostra salute” incontro con il Dr. Marco Missaglia, medico specialista in Scienza dell’alimentazione e in Endocrinologia Sperimentale CeDISA Università del Piemonte Orientale.

Ore 11.30 P.zza Santa Marta (Palasole)

La cucina ortocentrica floreale show cooking e degustazione con lo chef Claudio Di Dio. Lo chef, durante l’evento presenterà due ricette con i fiori eduli e la degustazione di un finger food.

Ore 18:30 Palasole

I fiori nel piatto: laboratorio di cucina con i fiori a cura di Claudio Porchia, giornalista e direttore del Festival Nazionale della Cucina con i Fiori. Una panoramica sui principali fiori commestibili, i loro gusti e sapori, con degustazione di diverse varietà.

Ore 19:30, Palasole

Mangiare i fiori: un aperitivo che offre un’esperienza gastronomica unica, combinando buona cucina, musica e i racconti del giornalista Claudio Porchia sui fiori in cucina a cura dell’Istituto Alberghiero di Casargo. Costo aperitivo 20 euro a persone.

Su prenotazione a infopoint@comune.bellano.lc.it

Ore 21.00 Palasole

“La musica e i fiori”: il Maestro Ennio Cominetti, insieme alla cantante giapponese Ayako Nishiyuki e alla pianista Minami Mahio, intratterrà gli ospiti con una performance musicale ispirata al suo libro “La musica e i fiori”.

Domenica 11 maggio

Ore 11.00 P.zza T. Grossi

“Il galateo dei fiori in tavola” incontro con Barbara Ronchi della Rocca, esperta di bon ton e buone maniere. Come abbellire la propria tavola, scegliendo i fiori giusti per ogni occasione

Ore 11.00 Palasole

“Tra petali e profumi” laboratorio per bambini con giochi sensoriali per imparare esplorando con i sensi. A cura di Monica Panzeri Vicepresidente dell’Associazione Narratori del Gusto. Gratuito, su prenotazione a infopoint@comune.bellano.lc.it

I protagonisti

Giovanna Mazzoni e Marco Nigro

autori del libro: Ortaggi e fiori nell'orto. Consumare i fiori eduli e commestibili

Aggiungere fiori nei nostri piatti può essere un buon metodo per dare colore, sapore e fantasia; alcuni donano sapori speziati, altri erbacei, altri fragranti, altri un po' piccanti. I fiori spesso vengono utilizzati in insalate, the, come guarnizione di dessert o nei cocktail, ma l'uso creativo non ha limiti. Prima di utilizzarli in cucina è bene seguire dei semplici consigli, perché molti fiori che apparentemente hanno un aspetto amabile che ci fa pensare che siano buoni da mangiare, in realtà possono nascondere effetti tossici per il nostro organismo e in rare occasioni mortali. Il manuale della collana Urban Garden è una guida alla scelta e all'utilizzo dei fiori eduli.

Viviana Porro e Franco Rossi

Viviana Porro è da anni sulle scene della comicità in qualità di comica, imitatrice e cantante. Ha partecipato a numerose trasmissioni tv come imitatrice, quali “Gommapiuma”, “Buona Domenica” su Canale 5, “Taitanic” su Rai2“, “Faccia tosta” e “Domenica in” su Rai1. Nel cast di “Zelig off” nel 2007 con il personaggio della Signora Ferrero mamma piemontese, nel 2009 con ingressi a schiaffo e altre apparizioni tv al fianco di Mister Forest e Gialappa’s band a “Mai dire martedì” su Italia1. Al cinema è tra gli interpreti del film “Anche se è amore non si vede” di Ficarra e Picone nel 2011 e nel 2013 di “Aspromonte” con Franco Neri. Nel 2014 col gruppo comico “Le Scemette” di cui è anche autrice, partecipa a “Zelig tv” e nel 2015 a “Tu sì che vales” su Canale 5 e vince il Premio Giorgio Faletti come novità comica. Nel 2017 partecipa a “Rai dire nius” su Rai 2 con la Gialappa’s band e Mister Forest. Dal 2018 è regista della commedia teatrale "Una moglie di troppo” di Ivan Saladino.

Franco Rossi inizia la sua attività professionale vincendo il “Festival del Cabaret città di Milano” nel 1994, nel 1995 partecipa al programma di Canale 5 “Avanti un altro” e “Seven Show” su Italia 7 nel 1997. Comico poliedrico, ama passare dal monologo alla caratterizzazione di personaggi, tra questi il “Cantante di liscio” portato in TV nel 2005 a “Settima dimensione” su La7 e a “Tribbù” su Rai Due nel 2007. È stato protagonista in teatro dello spettacolo “Quando c'è la salute c'è tutto” con Marina Fiordaliso. Fa parte del cast di “Colorado” su Italia 1 nel 2016/2017 e 2018 col personaggio del cantante di liscio e nel 2019 col personaggio del fine dicitore. Dal 2018 è uno dei protagonisti della commedia teatrale “Una moglie di troppo”.

Marco Missaglia

dopo la laurea in medicina e chirurgia, ha conseguito con lode la specializzazione in scienza dell'alimentazione. Dal 2014 è docente della Scuola Nazionale Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita. Nel 2019 e nel 2021 riceve premio Ambassador day per la divulgazione in ambito agro alimentare. Dal 2017 ospite di diverse trasmissioni Rai e di rubriche giornalistiche di divulgazione per TG3 e per TG2 Medicina 33. Nel 2022 riceve la nomina di Ambasciatore della Dieta Mediterranea. È autore dei libri "Gusto&Salute l'ABC per la sana alimentazione" e "Sano&Buono, le ricette della salute e i calici della gioia" con cui ha vinto il premio “Libri da Gustare” nel 2024.

Claudio Di Dio

ortochef e professionista della comunicazione, in linea con Veganuary, propone la sua cucina ortocentrica, che si concentra sul consumo di cibi naturali e non trasformati, dove l’utilizzo di cibi freschi e locali sono essenziali per una dieta equilibrata e sana con l’utilizzo di ingredienti di alta qualità provenienti da agricoltura biologica e locale. Attraverso le sue competenze di uomo di comunicazione l’OrtoChef ha saputo trasformare semplici elementi in vere e proprie espressioni dando vita alla sua inconfondibile cucina che lui stesso definisce “un’esplorazione dei sapori naturali e delle stagioni” e dove non mancano mai i fiori.

Claudio Porchia

giornalista scrive su diverse riviste e quotidiani; è direttore della Testata Traveleat del gruppo editoriale Morenews, presente nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Costa Azzurra e Canton Ticino; come scrittore ha al suo attivo numerose pubblicazioni con diverse case editrici ed in particolare ha curato le pubblicazioni di Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino; promuove eventi culturali in particolare su gastronomia, storia dell’alimentazione e sostenibilità ambientale; dal 2014 è presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza e coordinatore della rassegna letteraria ”Libri da Gustare”; dal 2015 cura una Guida ai Ristoranti di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; dal 2017 è direttore artistico del Festival nazionale della Cucina con i Fiori; tiene corsi di formazione su comunicazione nella ristorazione e su accoglienza rivolti a studenti e ristoratori; è docente di corsi di formazione su utilizzo di fiori eduli in cucina.

Ennio Cominetti

Definito in America come uno dei più autorevoli organisti europei, Ennio Cominetti è pure compositore, direttore di coro e d'orchestra. Svolge attività in ogni parte del mondo. Si è esibito come solista e come direttore, in tremila concerti, nelle più importanti cattedrali e in alcuni fra i più noti teatri del mondo. La sua attività divulgativa nel campo della musica sacra, e dell'organo in particolare, lo ha portato a promuovere festival e rassegne, ha inciso CD, realizzato video, scritto articoli per riviste musicali italiane ed europee. Ha fondato e dirige l'Orchestra Cameristica Lombarda, l'Ensemble Vocale “Soli Deo Gloria” e il Coro Accademico Lombardo, compagini formate esclusivamente da musicisti professionisti, oltre all'Ensemble strumentale “La scala”. Vanta numerosi lavori di saggistica musicale. Attualmente è consulente esterno per la Storia e l'Interpretazione della Musica Italiana presso alcune facoltà universitarie europee.

Barbara Ronchi della Rocca

esperta di storia del galateo e di cucine delle corti reali, autrice di libri di successo dedicati alle buone maniere, collabora con numerosi giornali e reti televisive. È stata consulente del Quirinale e docente dell’ANCEP (Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici). È apprezzata consulente dell'arte di ricevere, insegnando a riscoprire il gusto delle sfumature e delle piccole cose, dal non dimenticare le nostre tradizioni al non rassegnarsi mai alla banalità del cattivo gusto. Accompagnerà il pubblico alla scoperta del magico mondo floreale. Una miniera di preziose informazioni e commenti, che partono dall’antichità ed arrivano ai giorni nostri. Curiosità divertenti e aneddoti poco conosciuti, insieme a utili consigli: da come e quando regalare fiori a come utilizzarli per apparecchiare la tavola o inserirli nei nostri piatti per stupire i nostri ospiti.

Monica Panzeri

esperta di narrazione dei territori e di promozione delle eccellenze tipiche locali. Ha conosciuto e approfondito le scienze sensoriali, utilizzandone le tecniche nella sua comunicazione, e si è formata fino a diventare Panel Leader in analisi sensoriale. E’ attualmente Vicepresidente dell’Associazione Narratori del Gusto. Con il prof. Luigi Odello del Centro Studi Assaggiatori di Brescia ha pubblicato il “Codice Sensoriale Limone”, una monografia con valenza scientifica sul limone quale agrume ambasciatore di un territorio.