A Ceva cresce l'attesa per "La Prima", evento che accoglie la bella stagione

Cresce l’attesa per “La Prima”, l’evento che a Ceva accoglie ufficialmente la bella stagione.

Sabato 10 e domenica 11 maggio grande attenzione al mondo dell’outdoor, del florovivaismo, delle tradizioni locali, della conoscenza di storia e cultura della città e del territorio. Uno spazio importante lo avranno i bambini, con le loro famiglie, grazie alla “Piazza dei bambini”: in piazza Gandolfi infatti ci saranno una serie di allestimenti dedicati, con tre laboratori condotti dall’Associazione WOW di Ivrea (Area Creativa Condotta, Area Origami, Area Gessetti), la lettura delle fiabe con la Compagnia del Teatro Marenco in collaborazione con la Biblioteca civica, i laboratori ludici condotti dall’Associazione La Giostra e lo spettacolo itinerante di Lucia Fusina della Cascina Inversa. L’attenzione ai più piccoli si evidenzia anche da un’altra piccola sorpresa: i bambini della Scuola dell’infanzia e i ragazzi della Scuola primaria di Ceva saranno omaggiati da un coloratissimo segnalibro de ‘La Prima”.

Ma un peso importante lo avrà anche l’enogastronomia locale: in particolare, in occasione de “La Prima” verrà rilanciata la Denominazione comunale del salame cebano cotto in “arbanella”. Una piacevole “scoperta” dello chef Paolo Pavarino, che con i suoi studi sul territorio che vive quotidianamente ha ritrovato questa unicità: un particolare metodo che oggi appare con antesignano della vasocottura, oggi di grido nelle cucine stellate. L’approfondimento è partito da un progetto di ricerca sulla cucina del territorio condotto dal Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese, su indicazioni del direttore generale Marco Lombardi e della responsabile di sede Nadia Carena.

“Un’altra unicità per Ceva – commenta l’assessore comunale alle Manifestazioni, Luca Prato – che arricchisce ulteriormente il programma de ‘La Prima’, un evento che abbiamo inteso rilanciare con la solida collaborazione delle Associazioni e di chi lavora con impegno e costanza per la città e il territorio”.

Il programma

Sabato 10 maggio, dalle ore 18.30, in via Marenco: aperitivi in musica

Domenica 11 maggio, dalle ore 9, in via Marenco: Mostra mercato regionale. Alle ore 10, presso la piazza del Comune: inaugurazione. Dalle ore 10 alle ore 19, presso la piazza del Comune: piazza delle piante e delle erbe; presso siti dedicati: visite al Forte e al Museo del Fungo; presso l’ala del palazzo comunale: Mostra micologica primaverile a cura del Gruppo Micologico Cebano; presso lo stand di Ceva nella storia, visite guidate ai monumenti e ai giardini del Castello rosso

Dalle ore 10 alle ore 18, presso la piazza del Comune: piazza gastronomica, a cura del CFP, della Pro loco, dei macellai e delle gastronomie cebane. Dalle ore 10 alle ore 18, in area dedicata: noleggio E-MTB con percorsi guidati. Alle ore 16, presso la piazza gastronomica: concorso “La frittata più buona”, laboratorio con lo chef Paolo Pavarino ed il CFP Cemon

Città dei bambini. Ore 10-12 e 14.30-18.30, piazza Gandolfi: laboratori a cura di WOW srl (Area Creativa Condotta; Area Origami; Area Gessetti); lettura di fiabe per bambini a cura della Compagnia Teatro Marenco; laboratorio ludico a cura dell’Associazione La Giostra.