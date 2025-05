A Moretta torna l'appuntamento primaverile con "Apericamminando"

Torna domenica 25 maggio la nuova edizione della festa delle famiglie, con l'Apericamminando. Ritrovo al Santuario in tarda mattinata e partenza alle 12 con percorso di 3 tappe da totali 4,5 chilometri nel centro cittadino.

Prima tappa, dopo un solo chilometro a piedi, per un aperitivo salato, poi altri 1500 metri di percorso per gustarsi affettati misti, formaggi e verdure, infine un ultimo chilometro e mezzo per terminare nel giardino del Santuario con un buon piatto di pasta. Per i più piccoli non bisogna dimenticare l'avvincente iniziativa del Toys Swap Party, già sperimentato con successo lo scorso anno, ossia la possibilità tra le 11 e le 12 del mattino di portare ciascuno fino a 5 giochi funzionanti, che si potranno scambiare nel pomeriggio con altri giochi.

A fronte di ogni gioco portato si riceverà un gettone, che si potrà spendere gratuitamente nel pomeriggio per scegliere uno dei giochi esposti sulla bancarella allestita nella mattinata. Sempre nel pomeriggio alle 16,30 merenda golosa per tutti i partecipanti. Chi lo desidera per la merenda può portare qualcosa di dolce, salato o frutta da condividere.

Prenotazione entro il 19 maggio, posti limitati, costo iscrizione di 5 euro (gratuito fino a 6 anni compiuti) presso la cartoleria L'Angolo di Enrica Paganotto via Torino 36, oppure via whatsapp al 3476095441 Marta o 3393278137 Vince, pagando con Satispay.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo interamente al giardino del Santuario. L'organizzazione della giornata è curata dall'associazione Famiglie Insieme con il patrocinio del comune di Moretta.