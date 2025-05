A Paesana si corre la tredicesima edizione del Fitwalking del cuore

Sabato 11 maggio a Paesana si svolgerà la tredicesima edizione del Fitwalking del cuore. Si tratta di un'iniziativa per promuovere un benessere accessibile a tutti e a scopo benefico. Il ricavato verrà infatti devoluto alla CRI nella sede di Paesana.

Ci si troverà alle ore 9 in piazza Piave, per le iscrizioni in loco e la preparazione alla partenza. La partenza è prevista alle ore 10, con arrivo in piazza vittorio veneto, dove avverrà anche la consegna dei pacchi gara (realizzati grazie a vari sponsor locali). Arrivo e partenza sono in due piazza diverse, perchè si tratta dei due borghi del paese, facilmente raggiungibili in 5-10 minuti di camminata.

I percorsi disponibili sono tre, si potrà scegliere tra 4, 7 o 9 chilometri. E all'arrivo sarà disponibile per tutti i partecipanti un rinfresco offerto dalla Pro Loco Paesana (ente organizzatore).

Anche per questa edizione, gli organizzatori vogliono ringraziare l'instancabile istruttore di Fitwalking Antonio Caferro che è l'ideatore e promotore dell'evento.