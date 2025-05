A Peveragno è di nuovo tempo di "È ora di piantarla!"

Con il fiorire della primavera ritorna 'È ORA DI PIANTARLA!': pomeriggio di riqualificazione urbana di via Monsignor Beltritti a Peveragno promosso dalla Compagnia del Birùn, giunto all'11° edizione.

L'invito a partecipare è rivolto a tutti e il ritrovo è SABATO 10 MAGGIO alle ore 15.00 in via della Chiesa. Per contrastare il degrado talvolta basta poco: un paio di scarpe comode e di guanti da giardinaggio, una zappetta e un po' di buona volontà. È un piccolo gesto per far rifiorire gli iris senza rifiuti ed erbacce, con la speranza che la cura e l'attenzione per il nostro territorio possano germogliare e rifiore tutto l'anno.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata. Info 334.8966480