A Rittana nella borgata Paraloup un laboratorio su turismo, montagna e cambiamento climatico

Il progetto STAY COOL utilizza l’arte partecipativa per creare occasioni di informazione, dibattito e confronto sull’utilizzo e la fruizione della montagna in tempi di cambiamento climatico, coinvolgendo sia chi vive e lavora nelle vallate alpine sia chi le frequenta abitualmente. Siamo di fronte soltanto ad una catastrofe o vi sono anche opportunità? Quali opportunità offre una transizione giusta per le aree e le comunità montane?

Grazie alla collaborazione multidisciplinare tra artisti ed esperti del settore, vengono realizzati laboratori artistici partecipativi in alcuni centri montani per approfondire le tematiche e far emergere e condividere idee, proposte e bisogni e un dibattito spettacolo con i contenuti emersi nei laboratori da presentare successivamente in eventi pubblici sia in montagna sia in città.

4 laboratori territoriali partecipativi (rivolti a cittadini, amministratori, imprenditori e commercianti locali, turisti e amanti della montagna ) si stanno svolgendo in Francia (Parc Des Bauges) e in Italia (Pomaretto, Paraloup, Ronco Canavese). Il laboratorio consiste in una mezza giornata di lavoro in cui, attraverso l’utilizzo di installazioni e tecniche artistiche e dinamiche di gruppo, i partecipanti possono esprimere bisogni, interessi, proposte e idee sul tema del progetto a partire dalla propria esperienza.

3 dibattiti spettacolo (Pomaretto: Festival “La settimana della Montagna”, Ronco Canavese: “Festival Gran Paradiso dal vivo”, Torino: “Rassegna estiva della Casa del quartiere di San Salvario”). I temi del dibattito spettacolo riporteranno tematiche rilevanti, proposte concrete, buone pratiche e punti critici emersi attraverso i laboratori. L’evento prende la forma di uno spettacolo partecipativo in cui il pubblico è invitato a confrontarsi ed esprimersi.

I dibattiti non sono solo un'occasione per il pubblico di acquisire conoscenze ed informazioni, ma anche di stimolare la partecipazione attiva e permettere a soggetti territorialmente e culturalmente distanti di confrontarsi ed esprimersi.

Il laboratorio territoriale sarà condotto da Stranaidea Impresa Sociale con il supporto di CIPRA Italia e Dislivelli.

Il 9 maggio, dalle 14.30 alle 17.30, presso la Sala Barberis della borgata Paraloup (Rittana, CN), si svolgerà il quarto laboratorio territoriale partecipativo del progetto STAY COOL. Progetto realizzato nel quadro del Culture of Solidarity Fund.