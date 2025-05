Bra, Festa della mamma solidale con le volontarie vincenziane

Come rendere la Festa della mamma ancora più speciale? A Bra, sabato 10 e domenica 11 maggio, l'associazione vincenziana promuove una raccolta fondi al fine di sostenere le fasce più deboli della popolazione.

Le volontarie saranno presenti durante le Messe prefestive e festive nelle parrocchie, nelle chiese della Beata Vergine del Rosario in Bescurone, dei Battuti Neri, dei Battuti Bianchi e al Santuario della Madonna dei Fiori.

Grazie a questa colletta, potranno dare più di una mano alle famiglie in difficoltà economica, come spiega nel dettaglio Clara Raviola: «Lo scopo è sostenere, anche nel periodo estivo, le famiglie più deboli della nostra città. In particolare permettere ai figli delle stesse di partecipare alle attività estive, che rappresentano non solo vacanza, ma importanti momenti di inclusione sociale».

Aggiungendo: «Per la ricorrenza, offriremo un piccolo pensiero, confezionato con il consueto buon gusto dalle Sorelle Clarisse di Bra, sempre molto vicine alla nostra associazione; un piccolo grazie alle mamme, al loro coraggio e alla loro presenza indispensabile».