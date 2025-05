Chiusa Pesio: sabato 17 maggio torna la “Due Castelli”

Sabato 17 maggio torna l’atteso appuntamento con la “Due Castelli”, manifestazione podistica organizzata dalla società P.A.M. Mondovì-Chiusa di Pesio, in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio.

Atleti e appassionati si ritroveranno per una giornata all’insegna dello sport e della valorizzazione del territorio, lungo un percorso che unisce due dei luoghi più suggestivi del paese: il Castello Mirabello e la Residenza di Caccia di Mombrisone.

La manifestazione, approvata da FIDAL Piemone, è valida come Campionato Provinciale di Corsa in Montagna a Staffetta per le categorie Assoluti e Master e rientra tra le manifestazioni regionali di corsa in montagna.

Due le proposte per i partecipanti:

Staffetta competitiva : due frazioni (prima da 9 km, seconda da 6,5 km) con 200 metri di dislivello; ritrovo alle 15:30 in Piazza Cavour e partenza alle 17 da Piazza Tre Medaglie d’Oro. La gara è aperta ad atleti italiani e stranieri delle categorie Juniores, Promesse e Seniores (23-99 anni), tesserati con società piemontesi. Le staffette possono essere miste per categoria, ma quelle in gara per il titolo provinciale devono essere composte da atleti della stessa società. Sono ammessi anche tesserati EPS convenzionati e possessori di Runcard (presentando tessera e certificato medico). Iscrizione tramite portale SIGMA entro le 24 di mercoledì 14 maggio. Runcard ed EPS via email a sigma.piemonte@fidal.it (includere codice tessera, nome, cognome, data di nascita, ente e società). Quota: 18 euro a staffetta, con possibilità di iscrizione sul posto fino alle 16:30 con una maggiorazione di 4 euro.

Premiazioni alle 19 in Piazza Tre Medaglie d’Oro . Premio speciale offerto dal Sig. Piero Lubatto per la prima staffetta maschile e la prima femminile.

Per informazioni:

Carlo Ellena – 338 3624139; Giovan Battista Vinai – 340 5000685

pammondovi@gmail.com

www.pammondovi.com