Cittadinanza attiva di Saluzzo: lista di attesa, un convegno per accorciare i tempi

Si tiene mercoledì 7 maggio alle 21 presso il Monastero della Stella in piazzetta Trinità 4 a Saluzzo, il convegno sul tema “La difesa del servizio sanitario nazionale e delle politiche sanitarie pubbliche" promosso dalla sezione saluzzese di “Cittadinanzattiva”.

Saranno affrontate le problematiche delle liste d’attesa, che nel Saluzzese sono allineate con quelle nazionali, sia per quanto riguarda il tempo che la lontananza, nell'obbiettivo di superare le difficoltà e accorciarne l'intervallo prima dell'esame diagnostico - spiega la referente Barbara Orusa, organizzatrice dell’incontro con la dottoressa Sandra Ghione - in linea con i progetti di "Cittadinanza attiva" aventi come finalità primaria quella di lavorare per il miglioramento della propria comunità, tramite la partecipazione e l'interrogarsi sulle cause dei problemi, proponendo soluzioni e dialogando.

Interverranno Ugo Sturlese già dirigente della Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Cuneo, Corrado Lauro coordinatore dell’Unità senologica Ircc di Candiolo, Carlo Bianchini già ortopedico dell’ospedale di Cuneo e Marco Giraudo, medico di famiglia.

Incontro aperto a tutti: la cittadinanza è invitata.