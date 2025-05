Collisioni porta ad Alba Gigi D’Agostino, per la prima volta ospite del festival

Ultimo grande annuncio per l’edizione 2025 di Collisioni. Venerdì 4 Luglio arriva in piazza Medford ad Alba il grande Gigi D’Agostino per la prima volta ospite del festival, protagonista di un lungo show di oltre 3 ore per quella che già si preannuncia la festa dell’estate piemontese. Un evento speciale con biglietti popolari che l’artista ha voluto dedicare al suo pubblico.

Gigi D’Agostino, che vanta una carriera pluritrentennale iniziata a fine anni ‘80 quando comincia come deejay nelle note discoteche torinesi, ha raggiunto in pochi anni il successo non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, riconosciuto con premi nazionali e internazionali.

Re della musica dance, ma anche innovatore del suono, “Lento Violento” non è solo lo pseudonimo da lui utilizzato dagli anni ‘90 ma è una vera e propria impronta artistica generazionale, uno degli innumerevoli segni che Gigi D’Agostino ha lasciato nella musica.

Lo stile inconfondibile che caratterizza da sempre le sue sonorità, si identifica in un iconico andamento lento ma pieno di energia: “Con questo pseudonimo racconto quello che vedo, quello che sento… un mondo con il battito lento”.

I biglietti per lo show di venerdì 4 Luglio a Collisioni saranno disponibili da martedì 6 maggio alle ore 14,00 su Ticketone e gli altri circuiti autorizzati al prezzo speciale di 26 euro più diritti di prevendita dei gestori.

