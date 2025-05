Cuneo: la rassegna Mondovisioni chiude con la proiezione di Union, appuntamento al Monviso martedì 13 maggio

La rassegna Mondovisioni, che porta a Cuneo per la prima volta documentari d’impatto su attualità, diritti umani e informazione, selezionati dai maggiori festival da CineAgenzia e dal settimanale Internazionale e proposti in esclusiva per l’Italia in lingua originale con sottotitoli, martedì 13 maggio alle 20,30 proporrà il suo sesto e ultimo appuntamento al cinema Monviso (via XX Settembre 14).

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti a partire dalle 20,15. Mondovisioni è promossa da Noau | officina culturale, realtà cuneese attiva negli ambiti della valorizzazione, dell’innovazione e del welfare culturale, in collaborazione con Andrea Ceraso, filmmaker e formatore cuneese. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Cuneo e fa parte del calendario di eventi di Globalmente, festival di Cuneo per l’Educazione alla Cittadinanza Globale.



Nel mese in cui si celebra la Festa dei lavoratori, Mondovisioni propone la proiezione di Union, documentario del 2024 di Brett Story e Stephen Maing che racconta ​​l’esperienza di un gruppo di lavoratori che il 1° aprile 2022 è entrato nella storia riuscendo in ciò che tutti ritenevano impossibile: vincere un’elezione interna per diventare la prima sede sindacalizzata di Amazon negli Usa. L’impresa sarebbe straordinaria per qualsiasi sindacato, ma l’Amazon Labor Union (Alu) l’ha compiuta senza alcuna esperienza pregressa, senza alcun sostegno istituzionale, con un budget di appena 120.000 dollari raccolti online e strategie non convenzionali. Malgrado avesse contro una superpotenza aziendale, con minime tutele legali e poche probabilità di successo, l'Alu non si è arreso, tenendo fede alle proprie convinzioni sull’azione collettiva e sulla dignità e il potere della classe operaia, e ottenendo quella che è stata considerata la vittoria più significativa per i lavoratori statunitensi dagli anni Trenta.



Brett Story, regista e autrice pluripremiata di base a Toronto, e Stephen Maing, filmmaker vincitore di un Emmy Award, che vive a New York, hanno ricevuto diversi premi e sostegno dalla Fondazione Guggenheim e dal Sundance Institute per i loro documentari che si occupano di tematiche sociali.



Precederà la proiezione un dialogo tra Andrea Ceraso e Leonard Mazzone, torinese, ricercatore in Filosofia sociale e politica all’Università di Firenze e autore di diversi contributi apparsi su riviste italiane e internazionali e di monografie. Tra le ultime, «Ipocrisia. Storia e critica del più socievole dei vizi» (Orthotes, 2021) ha ricevuto il Premio Burzio bandito dall’omonima Fondazione e dall’Accademia delle Scienze di Torino. In «Le imprese recuperate in Italia» (Castelvecchi, 2022), scritto a quattro mani con Romolo Calcagno, Mazzone ha raccontato delle decine di imprese a rischio di chiusura dopo la crisi economico-finanziaria del 2008 recuperate in forma cooperativistica grazie alla sinergia tra comunità solidali di lavoratori e lavoratrici e istituzioni pubbliche.



Per informazioni e aggiornamenti si può fare riferimento alle pagine Facebook e Instagram di Noau | officina culturale (@noau.officinaculturale).