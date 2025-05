Cuneo: maggio in immagini, il mese della fotografia all'associazione Alec

L’Associazione Alec dedica il mese di maggio alla fotografia con un calendario di appuntamenti pensati per esplorare linguaggi visivi, narrazioni per immagini e sguardi sul mondo. Il primo evento in programma è l’inaugurazione della mostra “Frammenti Narranti” di Bruna Bonino, che si terrà sabato 10 maggio alle 18 presso la sede Alec in via Vittorio Emanuele II, 30.

L’esposizione sarà visitabile fino al 18 maggio e propone una selezione di scatti che invitano a fermarsi, ad osservare, a riscoprire ciò che spesso passa inosservato nella vita di tutti i giorni. “Frammenti narranti” non racconta grandi eventi, ma valorizza i dettagli, le atmosfere, i piccoli gesti. Un invito a guardare con attenzione, ad andare oltre le apparenze e a cogliere le storie nascoste nelle pieghe della quotidianità.

Orari di apertura al pubblico: domenica 11 maggio 15.30/18.30 - sabato 17 maggio 15.30/18.30 domenica 18 maggio 15.30/18.30

Bruna Bonino, appassionata di fotografia e collaboratrice della Gazzetta d'Alba, prosegue con Frammenti Narranti il suo percorso espressivo. Negli anni ha realizzato diverse esposizioni fotografiche, tra cui Ritagli di Langa, Vita Riflessa, Il Mare e Identità Perdute, tutte caratterizzate da uno sguardo attento alla realtà quotidiana e alle sue molteplici sfumature.

Il calendario prosegue poi con altri incontri, tutti incentrati sulla fotografia come strumento di racconto e riflessione:

Giovedì 15 maggio ore 21 “Oltre lo Schermo, immagini che parlano”

Proiezioni fotografiche a cura di Luciano De Carolis, presso la sede dell’Associazione Alec

Sabato 17 maggio ore 17 “Tra gli Yanomàmi dell’Amazzonia profonda”

Immagini e testimonianze del giornalista Edoardo Prando presso la sede dell’Associazione Alec

Venerdì 23 maggio ore 21 “Dall’India allo Sri Lanka – Sulla rotta delle spezie attraverso progetti di volontariato sociale” a cura di Elisa Pira presso la sede dell’Associazione Alec