Cuneo: ultime due serate dedicate ai salotti interculturali MiCò APS

Dopo la pausa di aprile, interamente dedicata alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, riprendono “I Salotti Interculturali” di MiCò APS, associazione di promozione sociale impegnata a Cuneo nell’accoglienza.

“Attraversamenti: viaggio nelle dimensioni interculturali della nostra società” è il titolo della terza edizione che, come gli altri anni, si svolgerà alla Casa del Quartiere Donatello.

Si riprende dunque venerdì, 9 maggio, con un incontro sullo spazio pubblico, la sicurezza percepita e le trasformazioni transculturali. Ne parleranno Pietro Cingolani, ricercatore in Antropologia Culturale presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna e Irene Ponzo, sociologa e ricercatrice, entrambi collaboratori di FIERI – Researching Migration and Society di Torino.

La serata vedrà anche la partecipazione di Fred Cigno, che presenterà la sua fanzine (rivista indipendente) “Sfumature del Presente”, frutto della residenza artistica svolta nella primavera del 2024 nella zona del quartiere stazione di Cuneo. Verranno presentati gli scatti dei partecipanti al laboratorio condotto da Fred, come spunto per riflettere sulla città in trasformazione e sui posizionamenti di ciascuno rispetto a questi cambiamenti. Accompagneranno le parole, le voci e i suoni del nuovissimo trio cuneese tutto al femminile: le Triorà.

Questa edizione dei Salotti Interculturali di MiCò si concluderà il 16 maggio con una serata dedicata al tema del lavoro: a dialogare ci saranno Ilaria Ippolito - ricercatrice di IRES (Istituto di ricerche socio economiche della Regione Piemonte)- e Piertomaso Bergesio - segretario provinciale della CGIL di Cuneo.

La serata sarà un’occasione per riflettere sulle dinamiche del mercato del lavoro che spesso vincolano le persone con background migratorio in specifici settori lavorativi, sui fattori di rischio che possono innescare fenomeni di sfruttamento lavorativo e sull’intreccio fra questione di genere, lavoro e provenienza. La musica sarà nuovamente tutta al femminile con il Sambalele Trio, che proporrà un viaggio nella musica brasiliana, fra tradizione e modernità, grazie ad un mix travolgente di ukulele, percussioni e voce. Forte della riuscita delle edizioni precedenti, l'associazione MiCò ripropone il salotto come spazio informale e caldo in cui trasmettere e fare cultura, luogo in cui ritrovarsi per riflettere insieme sul tema dell’intercultura, mescolando le parole al linguaggio della musica.

I progetti dell’associazione MiCò sono totalmente autofinanziati. Per questo motivo, per l'ingresso alle serate è richiesta un’offerta.