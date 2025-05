Fossano dà il benvenuto alla primavera: presentata Expoflora 2025 [FOTO e VIDEO]

Foto di gruppo in occasione della presentazione

La sala Rossa del Comune di Fossano ha ospitato la presentazione dell'edizione 2025 di Expoflora, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio nella Città degli Acaja.

Un evento che promuove il settore florovivaistico, permettendo ai visitatori di immergersi nei profumi e nei sapori della stagione primaverile.

Si svolgerà tra il Parco Cittadino, Via Roma e Viale Alpi e valorizzerà, come da tradizione, anche le eccellenze gastronomiche locali ed il commercio.

La manifestazione propone infatti una ricca mostra mercato con stand di vivaisti, floricoltori e fiorai e si allarga a numerosi settori merceologici tra i quali diversi stand dedicati all'arredamento, ai complementi d'arredo e alle tecnologie agricole.

Presenti alla conferenza stampa, oltre ai rappresentanti del Comune con il sindaco Dario Tallone e l'assessore all'agricoltura Giacomo Pellegrino in prima fila, l'assessore regionale al Commercio Paolo Bongioanni ed il Senatore Giorgio Bergesio.

Gli interventi a margine della conferenza di lunedì 5 maggio (GUARDA IL VIDEO)

IL PROGRAMMA

SABATO 10 MAGGIO

Ore 9.30: inaugurazione ufficiale della manifestazione.

Dalle ore 9.00 alle 20.00:

Esposizione ortoflorovivaistica nel Parco cittadino e in viale Alpi.

Mostra bonsai presso l'ex chiesa del Salice Vecchio, piazza Bima.



DOMENICA 11 MAGGIO

Dalle ore 9.00 alle 19.00:

Esposizione ortoflorovivaistica nel Parco cittadino e in viale Alpi.

Mercato gastronomico in collaborazione con Campagna Amica, Coldiretti, Cia e Slow Food Fossano.

Orto didattico dimostrativo e laboratorio di apicoltura . Attività didattica con sementi e piantini.

Pranzo con la Pro Loco Fossano nei pressi del Bastione del Salice.



Info: Ufficio Turistico di Fossano, tel. +39 0172 60160, mail: iatfossano@visitcuneese.it