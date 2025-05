Giornate di valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici

Dal 10 al 18 maggio 2025 si terrà l'ormai consueto appuntamento con le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico.

Il patrimonio culturale ecclesiastico non è solo una testimonianza del passato ma si rivela uno strumento prezioso per la riflessione e il rinnovamento spirituale: l'arte e la cultura possono essere vie privilegiate per ispirare speranza, accompagnare il cammino personale di ciascuno e offrire una visione di futuro nella quale i beni culturali ecclesiastici sono al servizio del dialogo interiore e della crescita spirituale.

Musei, Archivi e Biblioteche ecclesiastici (MAB) aprono le loro porte per offrire esperienze uniche e coinvolgenti con iniziative pensate per tutti, alla scoperta di un patrimonio di storia e di fede che parla al cuore e all'anima. All’interno di questa impostante rassegna, il MAB (Museo, Archivio, Biblioteca) della diocesi di Cuneo – Fossano propone diverse iniziative volte a promuovere la conoscenza del proprio patrimonio, declinate secondo differenti modalità di approccio in collaborazione con le realtà del territorio. In particolare, il progetto si rivolge alla comunità della diocesi di Cuneo - Fossano con l’obiettivo di narrare e valorizzare in chiave pastorale il proprio patrimonio reso accessibile e fruibile grazie ai contributi 8x1000 erogati negli anni passati.

Tutte le attività proposte a livello nazionale sono presenti sul sito www.beweb.chiesacattolica.it





Giubileo della Speranza. San Giovenale un pellegrino speciale

Fossano - Castello degli Acaja – Sala Barbero

10 maggio - ore 16.30

Sabato 10 maggio alle ore 16.30 nella sala Barbero del Castello degli Acaja si terrà il convegno: “Giubileo della speranza: San Giovenale un pellegrino speciale”.

Don Pierluigi Voghera, parroco di Mussotto (Alba) affronterà il tema del Giubileo dal punto di vista biblico e storico. Gian Mario Ricciardi, già giornalista RAI, ci parlerà del Giubileo che può essere per tutti un “nuovo inizio” sul piano personale, di coppia e di comunità. Stefano Mana, direttore di Caritas diocesana, metterà in relazione il Giubileo della speranza con la carità, partendo dalla tradizione secolare dei tantissimi benefattori fossanesi, i cui ritratti vengono appesi alle facciate dei palazzi di via Roma, durante i festeggiamenti in onore di San Giovenale.



L’evento è organizzato e promosso dalla Veneranda Compagnia di San Giovenale.



Come trovare, mappare e scalare un 4000 inesistente: una storia vera

Cuneo - Museo diocesano San Sebastiano

10 maggio - ore 17.00

Attività gratuita, posti limitati, è richiesta la prenotazione su www.festivaldellamontagna.it

Il 10 maggio alle ore 17.00 presso il museo diocesano San Sebastiano di Cuneo si terrà la conferenza del dott. Carlo Baderna sul patrimonio dell’archivio diocesano.

Un archivio spesso nasconde carte che hanno un segreto da rivelare o una storia da raccontare. In quello storico della diocesi di Cuneo-Fossano si conserva una cartina geografica del Regno di Sardegna del 1841 in cui è segnalata una montagna apparentemente molto importante ma, in realtà, inesistente. Per spiegare questo errore topografico bisogna fare un viaggio di tre secoli tra scienziati pionieri, cartografi poco accorti e agguerriti alpinisti. Questa è la storia del Mont Iseran, il 4000 fantasma.





L’evento è parte del programma del Cuneo Montagna Festival 2025 | per ulteriori informazioni www.festivaldellamontagna.it

La collezione di Joey

Cuneo - Museo diocesano San Sebastiano

Laboratorio gratuito per bambini 6-11 anni

11 maggio - ore 16.00

Attività gratuita, posti limitati, è richiesta la prenotazione su www.museodiocesanocuneo.it



Domenica 11 maggio alle ore 16.00 presso il museo diocesano San Sebastiano si terrà, in occasione della Festa della Mamma, un laboratorio immaginativo per bambini tra i sei e gli undici anni sulle tracce di Joseph Cornell, artista surrealista americano, per osservare e raccogliere gli oggetti della collezione e trasformarli attraverso la tecnica dell'incisione a puntasecca.



San Giovenale: storia tra fede e leggenda

Fossano - Chiostro ex vescovado

Spettacolo per voce e musica di e con Elena Griseri, Milena Punzi, Chiara Di Benedetto

11 maggio - ore 17.00

Attività gratuita, posti limitati, è richiesta la prenotazione su www.museodiocesanocuneo.it

Le antiche storie dei Santi sono narrazioni che si sviluppano sulle linee di confine tra la fede religiosa e le credenze popolari, giungendo fino ai nostri giorni con la stessa forza evocativa dei racconti mitologici di civiltà perdute. Lo spettacolo San Giovenale: storia tra fede e leggenda è dedicato alla narrazione della straordinaria vita e morte del santo, avvenute nel IV sec. d.C. Si narra inoltre dei miracoli che esso ha compiuto e di come, nato a Cartagine e morto a Narni, sia diventato il santo Patrono di Fossano. La sua storia è giunta fino a noi, grazie al complesso delle testimonianze che costituiscono la memoria della sua vita e del culto a lui tributato: testi scritti, rappresentazioni iconografiche, epigrafi, monumenti e oggetti di culto. A questo materiale si sono aggiunte le leggende popolari che si sono tramandate nei secoli. La storia di San Giovenale, narrata dall’attrice Elena Griseri, si intreccia con la musica delle violoncelliste Milena Punzi e Chiara Di Benedetto, in un caleidoscopio di emozioni e colpi di scena, secondo la tradizione del racconto popolare.

Diari di Terra Santa

Diari di Terra Santa - 1816 e 1906 dai pellegrinaggi medievali al turismo religioso moderno, conferenza di Don Gian Michele Gazzola, referente diocesano per i musei, gli archivi e le biblioteche.



Cuneo - Museo diocesano San Sebastiano

16 maggio - ore 17.00

Attività gratuita, posti limitati, è richiesta la prenotazione su www.museodiocesanocuneo.it



Donne, sante, pellegrine e benefattrici: visita guidata

Cuneo - Museo diocesano San Sebastiano

Visita tematica: Donne, sante, pellegrine e benefattrici

18 maggio - ore 15.30

Attività gratuita, posti limitati, è richiesta la prenotazione su www.museodiocesanocuneo.it

Domenica 18 maggio è in programma la visita tematica Donne, sante, pellegrine e benefattrici incentrata sulle figure femminili presenti nelle opere e nei racconti del passato. Il percorso, elaborato espressamente per l’occasione, sarà condotto dall’Associazione “Volontari per l’Arte” e proporrà un viaggio attraverso gli spazi museali con un taglio differente dal solito, uno sguardo attento all’universo femminile nel mondo della devozione, della storia, della tradizione locale. Donne pellegrine, donne sante, donne sofferenti, donne venerate, donne devote…accompagneranno il visitatore lungo un percorso letto in chiave espressamente femminile.

L’evento è organizzato in collaborazione con i Volontari per l’Arte ed è parte della rassegna 8 marzo è tutto l’anno promossa dall’assessorato parità e antidiscriminazioni del Comune di Cuneo