Il concerto dell’Orchestra di Chitarre ha chiuso il Festival Lia Trucco 2025

Si è concluso sabato sera il Festival Lia Trucco 2025 con il concerto dell’Orchestra di Chitarre. Sotto la direzione artistica dei Maestri Beniamino Trucco e Fabio Renda e con la direzione orchestrale del M° Giacomo Pomati, venti ragazze e ragazzi hanno suonato insieme per tre giorni in ricordo di Lia, che tanto amava la musica e la chitarra. Hanno partecipato giovani provenienti da Aosta, Asti, Torino e provincia. Per il secondo anno consecutivo, l’orchestra è stata guidata dal M° Giacomo Pomati.

Oltre al laboratorio orchestrale, si è svolto il Concorso Lia Trucco, suddiviso per fasce d’età: ● Categoria A (scuola secondaria di I grado) ● Categoria B (biennio scuola secondaria di II grado) ● Categoria C (triennio scuola secondaria di II grado)

Le audizioni si sono tenute nella Sala Verdi della Fondazione Scuola APM di Saluzzo, di fronte a una giuria prestigiosa composta da Francesco Biraghi (Presidente), Piera Dadomo e Pietro Locatto. Le categorie A e B si sono esibite nel pomeriggio di venerdì, mentre la categoria C si è presentata in forma di concerto serale. I vincitori dell’edizione 2025 sono: ● Ruzel Fiandino – 1° Premio assoluto, Categoria A, da Saluzzo (scuola media La Rosa Bianca) ● Daniele Del Dottore – 1° Premio, Categoria B, da Torino ● Filippo Gervasi – 1° Premio ex aequo, Categoria C, da Torino (già vincitore dei Concorsi 2023 e 2024) ● Matteo Decarolis – 1° Premio ex aequo, Categoria C, da Asti (già vincitore del Concorso 2023 e del Premio Lia Trucco) Sono state assegnate due borse di studio: ● 300 € per la categoria B ● 550 € per la categoria C, suddivisa tra i due vincitori ex aequo. Un ringraziamento speciale al Rotary Club di Saluzzo, che ha voluto associare il proprio contributo all’assegnazione delle borse di studio. Grazie alla collaborazione con la Scuola APM, i vincitori della categoria C potranno inoltre realizzare una registrazione professionale. Tutti i premiati si sono esibiti come solisti durante il Concerto finale.

Il Premio Lia Trucco – La chitarra per Lia - è stato assegnato ad Andrea Del Dottore di Torino, che suonerà per un anno lo splendido strumento realizzato dal liutaio Fabio Zontini in memoria di Lia.

Il Premio rappresenta un riconoscimento per la costanza, l’impegno, le capacità artistiche e la generosità con cui Andrea ha saputo mettersi in gioco. Diversamente dal concorso, i cui esiti vengono annunciati al mattino, il Premio Lia Trucco viene assegnato a sorpresa durante il Concerto finale, in un momento carico di emozione. Andrea ha ricevuto la chitarra dalle mani di Arianna Barillari, vincitrice della scorsa edizione, ed è poi salito sul palco per eseguire un brano del suo repertorio. "L’edizione è stata un successo. I ragazzi sono stati meravigliosi: hanno lavorato intensamente, e non sono mancati il buon cibo, le risate e l’allegria. Desideriamo ringraziare: ● la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, per l’uso del Monastero della Stella, la collaborazione organizzativa e il sostegno economico; ● la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale per la preziosa sinergia; ● la Città di Saluzzo per il patrocinio e il contributo; ● Sedamyl, Bene Banca e Banca di Cherasco per il generoso supporto; ● le aziende del territorio GOI Fruits e Cradel, per le graditissime merende; ● l’Hotel Griselda nella persona di Danilo Rinaudo, per l’ospitalità; ● Pizzeria Piedigrotta, con Luciana e il titolare Alfonso, per l’accoglienza; ● e i nostri cari amici Doriano Mandrile e Luca Chiappello per il meraviglioso servizio fotografico." Così raccontano gli organizzatori del Festival, i genitori di Lia.

Arrivederci all’edizione 2026 del Festival Lia Trucco – Stare insieme con la musica, durante la quale tutti i vincitori saranno invitati a esibirsi come solisti nel Concerto di apertura.