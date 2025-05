Il Premio Letterario Lions 2025: l’arte della prefazione dedicata a Natalia Ginzburg. More News partner del progetto (Video)

Il Premio Letterario Lions, giunto quest’anno alla sua settima edizione, si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale italiano. Un’edizione speciale, quella del 2025, interamente dedicata a Natalia Ginzburg, una delle voci più autorevoli e profonde del nostro Novecento. Al centro della manifestazione, non il romanzo o la poesia in sé, ma la prefazione: quell’elemento apparentemente accessorio che diventa chiave di lettura e suggestione per il lettore.

Una prefazione non protagonista, ma guida

Stando alle parole di Oscar Bielli, Past Governatore Lions e coordinatore del Premio, la prefazione perfetta “non deve avere velleità di protagonismo, ma generare interesse, stuzzicare l’attenzione e fornire gli elementi per comprendere anche gli aspetti più complessi di ciò che si sta per leggere”. Bielli sottolinea così il valore di un’introduzione ben costruita: una guida discreta, capace di aprire nuove prospettive, arricchire la lettura, stimolare la riflessione, senza mai rubare la scena all’opera principale.

Il concorso prevede tre distinte sezioni:

1. Prefazioni e postfazioni pubblicate

La Prima Sezione prende in considerazione prefazioni o postfazioni originali di testi, raccolte di racconti, poesie, e romanzi pubblicati in italiano nel periodo compreso tra giugno 2024 e giugno 2025. Si guarda così al ruolo sempre più centrale dell’introduzione nei libri contemporanei, valorizzando chi sa “interpretare” un testo per gli altri.

2. Gli studenti e Ginzburg: elaborati e scritti

La Seconda Sezione, come da tradizione, è rivolta agli studenti delle scuole medie superiori, invitati a lavorare sui testi di Natalia Ginzburg e a riflettere sul suo stile e sulla sua capacità di raccontare la complessità delle relazioni umane. Gli studenti potranno presentare prefazioni o postfazioni, riferite alle opere dell'autrice, che dimostrino non solo comprensione, ma anche originalità di pensiero.

3. Giovani autori multimediali

La Terza Sezione apre alla creatività digitale e multimediale: saranno ammessi video, cortometraggi, animazioni, brani musicali, podcast, interviste, fumetti, cataloghi fotografici e altre forme ibride. Un modo per stimolare nuove modalità di approccio al testo letterario, favorendo un uso consapevole della lingua italiana e delle moderne tecnologie di narrazione.

Gli obiettivi: dialogo, rispetto e creatività

“È un modo”, spiega ancora Bielli, “per stimolare la creatività e un utilizzo consapevole della nostra lingua oltreché di nuove forme di comunicazione coinvolgendo i giovani.” Il Premio vuole offrire, in accordo con i docenti, strumenti per approfondire la conoscenza degli autori del ‘900 e riscoprire il valore di rispetto, comprensione e dialogo che attraversa tutta l’opera di Natalia Ginzburg.

La prefazione diventa così metafora di relazione: introduce, approfondisce, descrive, stimola il confronto, senza mai imporsi sull'altro. Un ruolo che ben si sposa con l'ideale lionsiano di dialogo e apertura verso il prossimo.

Eventi di presentazione: Sanremo e Torino

L’edizione 2025 vivrà due momenti pubblici di particolare rilievo:

Sabato 17 maggio, dalle ore 10:30, presso Villa Nobel a Sanremo

Lunedì 19 maggio, dalle 15 alle 16, presso l’area Lions al Salone del Libro di Torino

Eventi che rappresenteranno l’occasione per presentare ufficialmente il concorso, incontrare la stampa e il pubblico, e condividere le grandi novità di quest’anno.

Collaborazioni e sinergie

La VII edizione del Premio può contare sulla collaborazione di importanti realtà: la Fondazione Polo del ‘900 di Torino, l’Università Telematica Pegaso, la Cooperativa Sociale Elsa e la Biblioteca Comunale Gigi Monticone di Canelli. Un network istituzionale e culturale che rafforza e amplia la portata dell’evento.

Il gruppo editoriale Morenews sarà mediapartner del progetto.

Il successo delle precedenti edizioni conferma l’intuizione dei promotori: il Premio Letterario Lions è uno spazio privilegiato per riflettere, celebrare la buona letteratura e favorire un incontro generazionale tra autori, lettori, insegnanti e studenti. Anche quest’anno la parola chiave sarà “dialogo,” nel segno indelebile di Natalia Ginzburg e della forza gentile della prefazione.