Mondovì, i Festival Funamboli entra nel vivo. Mauro Corona tra gli ospiti dell’edizione 2025

L’associazione culturale Gli Spigolatori è pronta a lanciare la sesta edizione del Festival Funamboli.

La kermesse tornerà infatti ad animare la città di Mondovì dal 16 maggio fino a fine giugno, con una serie di incontri e appuntamenti diffusi.

La tematica scelta per il 2025 è “Libertà & Liberazione”; ispirato all’ottantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra mondiale e della liberazione del nazifascismo, il fil rouge di quest’anno vuole omaggiare la libertà ritrovata, riconquistata, guadagnata e, ovviamente, esercitata ed espressa in ogni sua forma.

Dopo il lancio del primo super ospite, Mauro Corona, l’associazione rende nota la prima parte del cartellone, che sarà così strutturato:

- Venerdì 16 maggio alle ore 18.30 presso la Libreria Confabula, appuntamento con l’incontro “La libertà oltre la paura” in compagnia dello scrittore Paolo Roversi;

- Sabato 17 alle ore 21 presso il cine-teatro “Baretti”, spazio a “La libertà di essere sé stessi” con Mauro Corona (evento sold out da tempo; alla luce delle oltre 500 prenotazioni giunte, stiamo lavorando per allestire eventualmente in Sala Scimé una diretta streaming con annessa possibilità di firmacopie per tutti, ma dobbiamo avere il via libera dall’entourage di Corona stesso);

- Venerdì 23 alle ore 21 presso il chiostro della Cattedrale, invece, sarà con noi Enzo Bianchi per l’incontro “Conoscere la morte ci rende liberi”;

- Venerdì 30 alle ore 21, sempre presso il chiostro della Cattedrale, verrà ufficialmente presentato il libro “Diario da un monastero” di Alex Corlazzoli. A dialogare con lui sulla tematica “La libertà interiore”, due ospiti d’eccezione: Mariapia Veladiano (scrittrice, teologa e finalista allo Strega 2010) e Fratel Emiliano, priore della comunità monastica di Cellole di San Gimignano (SI);

- Sabato 31 alle ore 18 presso il Museo della Ceramica, infine, Valentina Zavoli (figlia del compianto Sergio) ripercorrerà l’immenso lascito del padre e rifletterà sulla tematica “La libertà nel giornalismo”.

La libertà nella fede, nella scrittura e nel giornalismo accompagneranno gli appuntamenti del festival nel mese di maggio, per poi proiettarci verso il mese di giugno con eventi che verranno svelati man mano.

Il festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Mondovì e in collaborazione con Libreria Confabula, Associazione Italiana Cultura Classica – sezione di Cuneo, ANPI Mondovì, associazione culturale Illustrada, Parrocchie Duomo e Carassone – Diocesi di Mondovì, Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì e Casa do Menor Italia.

Iscrizioni su Eventbrite oppure alla mail assoc.spigolatori@gmail.com.