Oltre 80 coristi per l’Africa: il 16 maggio a Savigliano il concerto solidale “Noi cor(r)iamo con Voi”

Protagonisti dell’iniziativa saranno oltre 80 coristi provenienti da diverse realtà corali del territorio, riuniti in un grande evento corale dal titolo “Noi con(r)iamo con Voi”, con l’obiettivo di sostenere il progetto “La culla degli sfollati” promosso dall’associazione Noi con Voi OdV.

Il progetto, attivo dal 2021 nel campo profughi della città di Kaya, in Burkina Faso, si propone di garantire beni di prima necessità e un’istruzione di base ai bambini sfollati a causa delle violenze terroristiche che colpiscono il paese. La raccolta fondi della serata sarà devoluta a questa importante iniziativa umanitaria.

Ad esibirsi saranno:

il Coro "L'Amore più grande", che riunisce voci da Sangiu Savigliano, Duomo di Fossano, Madonna dell'Olmo e Casalgrasso;

il Coro "San Giovanni Paolo II" di Cervignasco;

il Coro "Don Bosco" di Cuneo.

L’ingresso è libero, con possibilità di lasciare un’offerta volontaria.

«Sarà un evento unico, dove la musica diventa strumento di unione e strumento concreto di sostegno per chi vive ogni giorno in condizioni di estrema difficoltà», spiega Luca Rosso, presidente dell’associazione Noi con Voi.

Per informazioni: 340 0789292 (Luca Rosso)

Un’occasione per vivere la bellezza del canto corale e al contempo fare la propria parte per un mondo più giusto. Perché, come ricorda il motto della serata, “La musica unisce, la solidarietà costruisce”.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con il circolo “Amici della Sanità”, con il contributo della Fondazione CRS e la collaborazione con il CSV di Cuneo.

