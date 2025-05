Paolo Bonfanti, Giorgio Poi e i Mellow Mood: al NUoVO Music Fest blues, cantautorato italiano e reggae

Dal blues al reggae, passando per il cantautorato italiano. È la seconda edizione del NUoVO Music Fest, il festival di fine estate promosso dall'associazione La Centrale in collaborazione con la Cuneo Padel e Sport, realizzato con il patrocinio del Comune di Cuneo, in programma da giovedì 28 a sabato 30 agosto.

Paolo Bonfanti e la sua band, Giorgio Poi e i Mellow Mood sono i protagonisti dei tre concerti, con inizio alle 21,30 presso il NUoVO (via Parco della Gioventù, Cuneo) e dj set in chiusura di serata. I biglietti e l'abbonamento per le tre serate, alla cui lineup si aggiungeranno altri artisti, sono disponibili su www.ticket.it. I biglietti per il concerto di Paolo Bonfanti e la sua band e altri artisti che verranno annunciati prossimamente hanno un costo di 5 euro, quelli per il concerto di Giorgio Poi un costo di 20 euro, quelli per il concerto dei Mellow Mood 15 euro. Fino al 31 maggio è possibile acquistare l'abbonamento per le tre serate al prezzo promozionale di 30 euro; dal primo giugno l'abbonamento avrà un costo di 35 euro. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.nuovocuneo.it.

Giovedì 28 agosto si inizierà con Paolo Bonfanti e la sua band in una serata in memoria di Umberto Tonello. Bonfanti è considerato tra i migliori chitarristi e cantanti rock-blues in Italia e in Europa. Dal 1985 al 1990 è frontman dei Big Fat Mama, uno dei più importanti gruppi della scena rock-blues italiana, con cui registra tre album (tra cui un doppio live) e suona nei più importanti club e festival della penisola. Ha suonato con musicisti britannici e statunitensi, tra cui Dick HeckstallSmith, Mickey Waller, Roy Rogers, John Popper e con alcuni tra i migliori strumentisti italiani quali Beppe Gambetta e Fabio Treves. Bonfanti ha al suo attivo tredici lavori e innumerevoli partecipazioni a cd di musicisti italiani e stranieri; importante anche l'impegno sul fronte della didattica.

Venerdì 29 agosto spazio al cantautorato italiano con Giorgio Poi, cantautore, polistrumentista, produttore e compositore. Al NUoVO Giorgio Poi porterà i brani del suo quarto album, «Schegge», uscito il 2 maggio - «un disco fatto di schegge, scintille, frammenti che volano in tutte le direzioni, un mosaico emotivo e sonoro, nato da una fase di profondo cambiamento e culminato in una scrittura più nitida, cinematografica, e consapevole» - e i successi dei tre album precedenti - «Fa niente» (2017), «Smog» (2019) e «Gommapiuma» (2021) -, tra cui «I pomeriggi», «La musica italiana», «Vinavil», e «Giorni felici». Poi è stato protagonista di numerosi featuring con artisti quali Franco126, Frah Quintale, Calcutta e Francesca Michielin. Considerato il più internazionale dei cantautori italiani della sua generazione, tra maggio e giugno si esibirà a Berlino, Bruxelles, Parigi, Londra, Milano e Roma.

Sabato 30 agosto finale nel segno del reggae con i Mellow Mood, formazione reggae formatasi nel 2005 a Pordenone. Guidata dai gemelli Jacopo e Lorenzo Garzia, la band ha ottenuto riconoscimento internazionale dal debutto ufficiale nel 2009, grazie alle loro acclamate performance dal vivo e alla forte presenza sul web. Negli ultimi 20 anni, i Mellow Mood si sono esibiti in alcuni dei festival musicali più importanti del mondo, tra cui Rototom Sunsplash (Spagna), Eurockéennes (Francia), California Roots (USA) e Jamming Festival (Colombia). Dal 2015 gestiscono l’etichetta indipendente La Tempesta Dub insieme al produttore italiano Paolo Baldini. La band ha collaborato con numerosi artisti internazionali, tra cui Anthony B, Kabaka Pyramid, Konshens, Tanya Stephens, Jah9, Hempress Sativa, Richie Campbell, Sr. Wilson e molti altri. Il loro settimo album, «7», è uscito l'11 aprile.