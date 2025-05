A Saluzzo la seconda tappa di "Patto Civico per la Granda"

Giovedì 8 maggio, alle ore 18, il Comitato Promotore di "Patto Civico per la Granda" incontrerà i cittadini saluzzesi e del saluzzese per porre le basi dell'impegno in città e nel territorio che ad essa fa riferimento.

"Si tratta del secondo appuntamento, dopo quello svoltosi a Fossano il 30 marzo scorso, - spiega il coordinatore del Comitato Promotore, Alberto Pettavino - e sarà utile per presentarci ai cittadini saluzzesi e del territorio che fa riferimento alla città di Saluzzo. Una scelta non casuale, che consolida il grande impegno dei referenti di questa area della provincia, Ivana Casale e Silvano Dovetta. Insieme a loro, e ad altri amici, presenteremo l'iniziativa ai cittadini che prenderanno parte all'incontro: Patto Civico diverrà l'area di chi, partendo da e mantenendo idee politiche diverse, vuole lavorare insieme per il bene del nostro territorio".

Insieme a Casale e Dovetta sono già molte le persone che guardano con interesse al progetto e che saranno presenti presso il Caffè della Vittoria giovedì 8.

"I Consiglieri Comunali Paola Sanzonio e Riccardo Conte, Stefano Quaglia (già Sindaco) e Simone Bergalla, Mario Pirito ed Osvaldo Bellino sono fra coloro i quali hanno dato disponibilità ad avviare questo percorso e voglio ringraziarli fin d'ora: l'obiettivo è essere concreti e lasciare da parte le differenze partitiche a livello locale, oltre a coinvolgere i cittadini interessati. Giovedì presenteremo anche alcuni temi che ci interesserà approfondire e che riguardano la capitale del Marchesato" - conclude Pettavino.

Annunciata la presenza dell'assessore regionale Marco Gallo e del presidente della Provincia Luca Robaldo.