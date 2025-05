Cuneo, Boselli: “Che fine ha fatto l’adeguamento antisismico dell’ospedale Santa Croce previsto nello stanziamento di 33,8 milioni di euro? 

Riceviamo e pubblichiamo:

Premesso che furono stanziati 33,8 MILIONI di €uro per l’adeguamento antisismico e antincendio dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo e per il Carle;

che l’intervento per il Santa Croce a tutt’oggi evidentemente non è stato ritenuto opportuno con la giustificazione che tale spesa non avrebbe avuto senso in quanto l’attuale struttura sarebbe andata presto in disuso con la costruzione del nuovo Ospedale programmato per gli anni a venire;

che contrariamente a quanto previsto per il momento non c’è certezza sulla data di inizio lavori ne’ tantomeno sulla fine;

che l’attuale Ospedale Santa Croce resterà operativo prevedibilmente per almeno il prossimo decennio con necessità quindi di ingenti investimenti sia nella struttura che nelle apparecchiature sanitarie che nella sicurezza sismica.

Il sottoscritto Giancarlo Boselli Consigliere Comunale e Capogruppo degli INDIPENDENTI chiede di sapere come sia possibile giustificare dal punto di vista della sicurezza la scelta di non operare l’intervento di adeguamento antisismico sul Santa Croce;

chi si stia assumendo la responsabilità di tale situazione e in particolare come intenda agire la Sindaca di Cuneo e Ufficiale Sanitario per tutelare gli utenti, i dipendenti del Santa Croce e la popolazione.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale.



Giancarlo BOSELLI

Capogruppo INDIPENDENTI