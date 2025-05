Mondovì, la biblioteca civica organizza “Let’s play with English”

Continuano le proposte didattico-formative promosse dall’Amministrazione comunale e dalla Biblioteca Civica di Mondovì e inserite nell’ambito del progetto “Comune Amico della Famiglia”.

Dopo il successo dell’iniziativa “English at the library” realizzata tra il 2024 e i primi mesi del 2025, infatti, nelle prossime settimane si svolgeranno, sempre nei locali della Biblioteca Civica, quattro appuntamenti ludici riservati ai bambini dai 4 agli 8 anni di età, incentrati sull’insegnamento della lingua inglese attraverso giochi, laboratori e canzoni.

Un breve ciclo di incontri organizzato in collaborazione con Ioana Tolcea (insegnante che vanta una buona esperienza nell'insegnamento della lingua inglese impartita ai bambini in più tenera fascia d'età) e denominato “Let's play with English”, pensato per un massimo di quindici bambini per ogni laboratorio.

Si inizierà, allora, sabato 10 maggio dalle ore 10.30 alle ore 12.00 con “Words treasure hunt: find the alphabet in the library”, per continuare sabato 17 maggio e sabato 24 maggio sempre dalle ore 10.30 alle ore 12.00 con, rispettivamente, “Tales for sale: learn English through literature” e “Guess who? (animal version): play with English”. Tutti e tre gli appuntamenti sono su prenotazione presso la Biblioteca Civica allo 0174.43003 o via mail a cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it .

A chiudere il ciclo, infine, il laboratorio ad ingresso libero “Tiny scientist: exploring body parts in English” organizzato in occasione della Giornata del gioco libero all’aperto e previsto per sabato 31 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.