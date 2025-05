Consegnato un contributo di 500 euro per i terremotati di Myanmar

Sabato 3 maggio, al Circolo Acli “San Giovanni Bosco” di Cuneo, Giovanni Zavattero, componente della Presidenza provinciale delle Acli Cuneesi e presidente della sede zonale Acli di Cuneo, con la vice presidente Mariangela Tallone, ha consegnato una busta contenente il bonifico di 500 euro, tratto dal fondo di solidarietà istituito dalle Acli Cuneesi, da destinare a John Pyho Thura Aung, giovane chierico salesiano, proveniente da Myanmar, che si prepara al sacerdozio a Torino e che ogni fine settimana viene all’oratorio Don Bosco di Cuneo per svolgere il suo servizio.

A ricevere la busta è stato don Natalino Bertone, salesiano che opera a Cuneo; con lui il vice presidente del Circolo, Gianni Migliore, la cassiera Giovanna Vico e alcuni soci e scoie che erano presenti per il trascorrere un pomeriggio sereno insieme, giocando a burraco.

John non ha potuto essere presente alla consegna, come avrebbe desiderato, ma ha fatto giungere i suoi più sentiti ringraziamenti per questo contributo che sarà portato direttamente dai suoi superiori salesiani della provincia del Myanmar, la sua terra colpita, il 28 marzo, da un terremoto di magnitudo 7.7, che ha devastato alcune città e paesi molto popolati, causando migliaia di morti.

Il Circolo Acli “San Giovanni Bosco”, attivo dal 1982, raccoglie attualmente circa 120 soci, molti dei quali usufruiscono dei servizi offerti dall’associazione a tutti i livelli; l’apertura è garantita tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18, tranne la domenica e, oltre ad offrire la possibilità di stare insieme giocando a carte, soprattutto per le persone sole, ospita, specialmente in primavera, dei momenti di formazione e di cultura generale organizzati dal direttivo.