Rompiscatole, curioso e appassionato: per la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa "il giornalista" si racconta al cinema Monviso di Cuneo [GALLERY]

Si è tenuto nella mattinata di oggi (lunedì 5 maggio) l’incontro al cinema Monviso di Cuneo che ha aperto il programma di eventi con cui l’Associazione Culturale Territori – ormai da sei anni – celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa.

Sul palco – introdotti dal patron del gruppo Morenews, di cui il nostro giornale è parte, Enrico Anghilante – i giornalisti de “Il Fatto Quotidiano” Martina Castigliani, caposervizio per politica e diritti di genere, e Giuseppe Pipitone, caposervizio per politica, giustizia e mafie. A moderare, il giornalista Mediaset Beppe Gandolfo.



[I tre relatori sul palco]

Protagonisti anche gli studenti delle scuole cuneesi che hanno partecipato al concorso “La Musica e la Poesia per la Libertà di Stampa”. Di seguito i premiati:

Per la sezione Musica:

MENZIONE SPECIALE “No opinion” di Majorano Jacopo, Nangano Manuel, Renda Davide – classe 5M, Liceo Musicale Bianchi Virginio, prof. Giuseppe Mercuri

MENZIONE SPECIALE “Pangea” di Orlando Burri, Abed Salem, Lorenzo Buonome, Elia Forte, ⁠Federico Gillino, ⁠⁠Bryan Argenta – classe 1, Scuole Tecniche San Carlo, prof. Gian Maria Aliberti Gerbotto

TERZO PREMIO “Libertà mutata” di Anghilante Ginevra, Bojni Sonia, Ferrero Gaia – classe 5M, Liceo Musicale Bianchi Virginio, prof. Giuseppe Mercuri

SECONDO PREMIO “Ilaria” di Giordano Giulia (classe 2D), Carpensano Leonardo (classe 3B), Parola Martina (classe 3B) – Liceo Classico e Scientifico Pellico Peano, prof. Pierpaolo Simonini

PRIMO PREMIO “La verità non si censura” di Pietro Viale, Paolo Lerda, Tomàs Grosso, Elia Bono – classe 4B Robotica di ITIS Mario Delpozzo, prof. Barbara Bajani

Per la sezione Poesia:

MENZIONE SPECIALE classe 3E, Istituto Comprensivo IC Garibaldi-Pipitone di Marsala, prof. Rossanella Sparta

MENZIONE SPECIALE “La verità incatenata” di Anfossi Chiara – classe 2G, Liceo De Amicis, prof. Pellegrino Chiara

MENZIONE SPECIALE “Voce libera” di Rivellini Carmine Francesco, Rosso Rebekka - classe 3N, Liceo De Amicis, prof. Antonella Pulvirenti

TERZO PREMIO “Fatemi parlare” di Stangoni Elisa, Guenaoui Rania Fatima Zohra – classe 2B, IIS Grandis indirizzo turistico, prof. Barbara Borriero

SECONDO PREMIO “Il giornalista” di Marco Barbieri, Tommaso Fabbri, Antonio Migliaccio, Sheick Traore – classe 3B Robotica di ITIS Mario Delpozzo, prof. Barbara Bajani

PRIMO PREMIO “Un sussurro nel silenzio” di Noemi Ravera – classe 2E, ITC Bonelli, prof. Giuliana Giraudo

In serata il secondo momento, questa volta al teatro Toselli e con il direttore di FattoQuotidiano.it Peter Gomez.



[Tutti i premiati sul palco]