Baseball Serie B: il JFK Mondovì chiude la 3^ giornata di campionato con una vittoria e una sconfitta; I galletti monregalesi restano in testa alla classifica

Contro il CABS di Seveso, JFK Mondovì sull’altalena: i monregalesi vincono il primo incontro con la rivale di giornata, risultando però sconfitti nel secondo match pomeridiano. Nella prima partita, la partenza per Mondovì è in difficoltà: Seveso riesce ad essere più efficace e nel primo inning porta subito il risultato sull'1-0 a suo favore. Al secondo inning, però, il JFK inizia a ingranare e mette in serissima difficoltà l'avversario, portandosi a fine inning sul 4-1: da segnalare le valide di Sebastian Fontana, Gabriele Panero, Pietro Gianoglio, e due fantastici doppi da parte di Pedro Padilla. Sul monte di lancio, sugli scudi Luca Franceschini che ha arginato gli avversari con bravura fino al settimo inning sul punteggio di 5-3 per i monregalesi; successivamente è stato rilevato da Gregorio Cebotari, che ha chiuso la partita al nono inning sul 9-5 per il JFK.

La seconda partita se la aggiudica invece Seveso con il finale di 10-2. Bene la partenza monregalese, i ragazzi di Marconi si aggiudicano un punto nel primo inning; ma dal secondo le mazze di Seveso cominciano a picchiare duro e i lombardi dilagano. In assenza di Pedro Padilla, JFK presenta sul monte di lancio il giovane Davide Calcagno, che tiene fino al sesto inning, con il parziale di 6-2 per gli avversari. Calcagno viene rilevato sul monte di lancio da Gabriele Panero, che tiene per due inning sul risultato di 8-2. La partita si chiude al nono inning sul punteggio di 10-2 per Seveso.

JFK e CABS si trovano ora appaiati in testa alla classifica con cinque successi a testa: i monregalesi continuano comunque nel loro cammino decisamente positivo. Nel prossimo turno i ragazzi di coach Leo Marconi affronteranno l'ARES Milano baseball.