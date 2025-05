Calcio femminile: la Freedom FC Women cade al Paschiero, l'Arezzo si impone per 2-1

Non si sblocca la Freedom FC Women che rimanda ancora l’appuntamento con una vittoria che manca dallo scorso 16 marzo: le biancoblu, sotto di due reti contro l’Arezzo, la riaprono con Pasquali, lottano e creano ma escono sconfitte dal match del “Paschiero”, valevole per la ventottesima giornata di Serie B, restando così ferme a quota 34 in classifica.

LA CRONACA – 4-1-4-1 per la Freedom: in porta Nucera, difesa con Maffei, Cuciniello, Brscic e Fracaros; Macagno play basso, a centrocampo Zanni, Imperiale, Dicataldo e Aime; davanti Pasquali. 4-2-3-1 per l’Arezzo: in porta Bartalini, retroguardia con Prinzivalli, Bruni, Toomey e Fortunati; in mediana Barsali e Licco, sulla trequarti Taddei, Corazzi e Lorieri; Razzolini punta centrale.

La prima occasione del match è per l’Arezzo: angolo da sinistra, testa di Razzolini, Nucera si oppone. Al 20’ punizione di Corazzi da sinistra, sul secondo palo testa di Taddei: palla fuori. Al 33’ aretine in vantaggio: punizione dalla trequarti sinistra di Corazzi, la palla attraversa la mischia in area e, senza nessun tocco, si insacca dopo il rimbalzo dove Nucera non può arrivare.

La Freedom risponde provando a reagire: al 36’ Dicataldo avvia la ripartenza e manda in profondità Pasquali, che rientra sul destro in area e calcia, venendo murata. Al 44’ è 0-2: taglio di Licco che da destra mette in mezzo, trovando la zampata vincente di Lorieri sotto porta. Le cuneesi, però, hanno la fortuna e il merito di riaprirla prima dell’intervallo: al 45’ Pasquali soffia la sfera a Bartalini ed insacca, 1-2. Nel recupero, grande brivido per le padrone di casa: Corazzi centra in pieno la traversa su punizione.

Ardizzone inserisce subito Bison e Franco e la Freedom spinge alla ricerca del pari nella ripresa. Al 69’ però le granata sfiorano il tris: Licco scatta sul filo del fuorigioco, salta Nucera ma manda a lato. Passano 2’ ed è la Freedom a creare una chance clamorosa: Bison scodella da sinistra, Zanni sul secondo palo, in allungo, non trova la porta per questione di centimetri. Nel finale, Nucera salva ancora su Licco, mentre in pieno recupero l’ultima grande opportunità: altro traversone di Bison, sotto porta Zanni manda ancora fuori. Termina 1-2.

FREEDOM FC WOMEN-AREZZO 1-2

Reti: 33’ Corazzi (A), 44’ Lorieri (A), 45’ Pasquali (F).

FREEDOM FC WOMEN (4-1-4-1): Nucera, Maffei, Cuciniello, Brscic, Fracaros; Macagno (56’ Coda), Zanni, Imperiale (45’ Bison), Dicataldo, Aime (45’ Franco); Pasquali. A disp. Korenciova, Marenco, Borello, Giuliano, Harvey, Morini. All. Ardizzone.

AREZZO (4-2-3-1): Bartalini, Prinzivalli, Bruni, Toomey, Fortunati (72’ Zito); Barsali (72’ Lunghi, dall’81’ Balducci), Licco; Taddei (58’ Carcassi), Corazzi, Lorieri; Razzolini (58’ Fracas). A disp. Pieri, Torres, Nasoni, Martino. All. Leoni.

Arbitro: Dell’Oro di Sondrio (Cattaneo di Monza e Minopoli di Napoli)

Ammonite: Cuciniello (F), Licco (A).