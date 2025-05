Ciclismo giovanile, assegnati i titoli di Campione Provinciale FCI Cuneo per Esordienti e Allievi

Nell'arco di due settimane, il Comitato Provinciale FCI Cuneo ha assegnato le prestigiose maglie di campione provinciale 2025 per le categorie Esordienti e Allievi, celebrando le giovani promesse del ciclismo cuneese.

Il primo appuntamento si è svolto domenica 27 aprile a Fossano, durante il 2° Trofeo Città di Fossano, dove sono state assegnate le maglie per la categoria Esordienti. Ad aggiudicarsi i titoli provinciali sono stati Jacopo Altare (Vigor-Cycling Team) per gli Esordienti 1° anno e Leonardo Dotta (Gabetti Ardens Cycling Team) per gli Esordienti 2° anno. L'evento, organizzato dall'Asd Scorte Tecniche Monviso con il supporto del Velo Club Esperia Piasco, ha visto i giovani atleti impegnati su un percorso di circa 30 km con arrivo in salita.

Per la categoria Allievi, l'assegnazione è avvenuta ieri, 4 maggio, durante la giornata Azzurra valida per l'edizione 2025 della Coppa Valle Po. La manifestazione, organizzata dalla Vigor Cycling Team insieme al Comune e alla Pro Loco di Revello, ha incoronato campione provinciale Jacopo Galfré della Vigor Cycling Team. La gara, estremamente combattuta, ha visto la partecipazione di circa 60 atleti che si sono sfidati su un percorso di 60 km, che da Revello ha toccato Martiniana Po, per poi dirigersi verso Barge, affrontare la salita della Colletta di Barge e scendere a Paesana, Sanfront, per fare ritorno a Revello. Dopo una serie di tentativi di fuga, quattro atleti hanno preso il largo a metà gara: Elia Caorsi, Jacopo Galfré, Filippo Gallo e Manuel Roccia. Ad imporsi in volata è stato il torinese Filippo Gallo (Esperia Piasco), seguito da Elia Caorsi (Team PiùSport), Manuel Roccia (GS Cicli Fiorin) e Jacopo Galfré (Vigor Cycling Team), che in qualità di primo atleta cuneese al traguardo si è aggiudicato il titolo provinciale.

"Siamo particolarmente soddisfatti di aver potuto assegnare nuovamente le maglie di campioni provinciali per entrambe le categorie", ha dichiarato Sergio Barale, Presidente del Comitato Provinciale FCI di Cuneo. "Un sentito ringraziamento va alla ditta Cicli Mattio di Piasco per la sponsorizzazione delle maglie e al presidente regionale Massimo Rosso per il suo costante supporto alle nostre iniziative. La sua presenza testimonia l'importanza del ciclismo giovanile per il nostro territorio".

Il nuovo Comitato Provinciale FCI Cuneo sta puntando con decisione sulla valorizzazione del ciclismo giovanile, come dimostrato anche dalla recente iniziativa formativa "Regole e Competizioni: il percorso del campione" svoltasi a Costigliole Saluzzo lo scorso marzo, primo evento del genere in Italia dedicato ai giovani atleti che si affacciano per la prima volta al mondo delle competizioni su strada, con l'obiettivo di aumentare la loro conoscenza e consapevolezza.

La collaborazione con il Comitato Regionale FCI Piemonte e le società ciclistiche locali sta creando un percorso strutturato per la crescita dei giovani talenti, offrendo loro opportunità di confronto sia in ambito provinciale che regionale.