Ciclismo: Nicole Bracco incontenibile anche a Verona, ottava vittoria stagionale su dieci gare disputate

Si è corso il 4 maggio lo storico evento di ciclismo femminile a Bovolone in provincia di Verona: la ventiduesima edizione del "Gran Premio Rosa Città di Bovolone" per Donne Esordienti e Allieve.

Sono 153 le atlete iscritte e provenienti dall'intero stivale. Una gara totalmente piatta, ma caratterizzata da un circuito molto tecnico su cui non sono mancati numerosi colpi di scena.

È il team SC Cesano Maderno, formazione di appartenenza della saviglianese Nicole Bracco a regolare il passo su tutti i momenti salienti della corsa della categoria esordienti donne. Ritmi sempre molto elevati fanno registrare una velocità media di percorrenza di 37,375 km/h con una inarrestabile bagarre di gruppo. Nei primi chilometri di gara sono stati molteplici i tentativi di fuga, sempre controllati magistralmente da tutte le ragazze della formazione Brianzola, quando alla quarta tornata delle sette previste è la volta di Martina Pianta, compagna di team di Nicole Bracco, la quale inventa un'azione solitaria che le vale la vittoria del traguardo volante e una fuga che perdura per un intero giro di gara. Il plotone ritornato a ranghi compatti si organizza e si prepara ad uno sprint al cardiopalma tra le 105 atlete rimaste in corsa. L'ultima curva posta a poco più di 200 metri dalla conclusione vede spuntare il treno rosso del SC Cesano Maderno con un'azione pilotata da Aurora Cerame che lancia uno sprint perfetto alla compagna Nicole Bracco.

Una vera e propria "furia rossa" invade il traguardo di Bovolone, è infatti la divisa delle campionesse d'Italia 2024 a tagliare il traguardo con il potente, ennesimo trionfo di Nicole Bracco e con il meraviglioso terzo posto assoluto di Aurora Cerame valido come vittoria tra le esordienti del primo anno.

Nicole Bracco e Aurora Cerame a mani levate sfoggiano con orgoglio la divisa ufficiale di team indicandone gli sponsor sul traguardo, in questa circostanza infatti non indossavano le maglie di leader del Trofeo Rosa siccome la competizione Veronese non faceva parte del calendario a tappe del giro d'Italia Interregionale.

L'ottavo successo su dieci gare disputate quello dell'atleta cuneese. Una perseveranza fisica e una concentrazione mentale fuori dal comune che segnano il passo di una primavera memorabile.

Prossimo appuntamento in terra marchigiana, l'11 maggio con l'ottava frazione del Trofeo Rosa a Corridonia in provincia di Macerata dove Nicole Bracco partirà vestendo nuovamente la maglia rosa di leader.