Ciclismo: Officine Mattio alla Vuelta Femenina 2025 con il team BePink – Imatra – Bongioanni

Officine Mattio è orgogliosa di essere al fianco del team BePink – Imatra – Bongioanni in occasione de La Vuelta Femenina 2025, una delle più importanti corse a tappe del calendario UCI World Tour femminile.

Per l’edizione 2025 della gara spagnola, che si svolge dal 4 al 10 maggio, le atlete BePink pedaleranno su una versione esclusiva della Officine Mattio Lemma RT, modello iconico dell’azienda cuneese, personalizzato per il team con una livrea speciale ispirata alla Serpentinite del Monviso declinata sui colori della maglia BePink, che racconta le origini geografiche e identitarie di Officine Mattio.

“Essere presenti alla Vuelta Femenina con un team prestigioso come BePink – Imatra – Bongioanni è un traguardo importante per Officine Mattio,” afferma Giovanni Monge Roffarello, CEO dell’azienda. “Abbiamo voluto celebrare questo momento con una livrea che non è solo strumento tecnico d’eccellenza, ma anche simbolo del nostro legame con il territorio.”

La Lemma RT, realizzata interamente in Italia, rappresenta il massimo in termini di prestazione. È progettata per affrontare le competizioni più esigenti, e sarà la compagna ideale per le atlete BePink lungo le sette tappe della Vuelta.