Ciclismo, Annalisa Prato protagonista assoluta della 29ª edizione del Giro di Sardegna

Annalisa Prato sul gradino più alto del podio in Sardegna

Settimana da incorniciare per OM.CC | Officine Mattio Cycling Club, con i nostri atleti protagonisti assoluti su tre fronti: dal Giro di Sardegna alla Lombardia, fino all’Emilia.

Annalisa Prato è stata protagonista assoluta della 29ª edizione del Giro di Sardegna, indossando la maglia gialla di leader della classifica generale sin dalla prima tappa e vincendo 5 tappe su 6. Ha conquistato la vittoria finale con un distacco di oltre 35 minuti sulla seconda classificata: una dimostrazione di forza, continuità e personalità.

A Bergamo, nella prestigiosa BGY Airport Granfondo, Martina Cavallo ha dominato la mediofondo femminile, restando in testa per tutta la gara e tagliando il traguardo in solitaria. Una prestazione di grande autorità, che conferma il suo eccellente stato di forma. Ottima anche la prova di Federico Borella, che ha chiuso al 10º posto assoluto.

Infine, a Parma, nell’edizione italiana della Étape du Tour de France, Manuele Caddeo ha centrato un brillante 6º posto assoluto su un tracciato tecnico e selettivo.