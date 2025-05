Ginnastica artistica femminile, Cuneoginnastica campione regionale in Eccellenza

Dopo il successo e l'oro di marzo, il team Cuneoginnastica bissa il risultato vincendo anche la seconda prova di inizio maggio e conquistando il titolo di Campione regionale di Eccellenza di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d'Italia.

Punteggio record in questa seconda prova nella prova disputata a Torino, la capitana Lucrezia Silvestro ha trascinato le giovani leve con alcune performance esemplari. Grande soddisfazione per i tecnici e per il presidente Claudio Adinolfi, oltre che per tutta la casa Cuneoginnastica.

Le ginnaste campionesse regionali in carica sono Lucrezia Silvestro, Hadouz Sara, Delfino Asia, Jennifer Pancera, Alissa Frakulla, Caterina Reinero Shahini e Giraudo Vera.

Nel mese di giugno è prevista a Rimini la finale nazionale, dove la Cuneoginnastica sarà chiamata con l'obiettivo di conquistare un risultato importante.