Magione - Arianna Barale contiene i danni nell’europeo

Magione (PG) 3-4 maggio. Arianna Barale, pilota del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo - Team Motormi, impegnata sull’autodromo perugino di Magione per la seconda prova del SSP300 Women's European Championship (Campionato Europeo), abbinato alla prova dell’Italiano di Velocità Femminile, ha concluso le qualifiche del WEC e del CIV con due bei secondi posti.

In gara la velocissima Josephine Bruno, (Kawasaki - Gradara Corse), presente come wild card ed autrice della pole, si è imposta in entrambe le manche, seguita dalla spagnola Rosa Jimenez Vargas (Yamaha - Team Trasimeno), largamente prima in gara uno dell’europeo, che ha subito preso il largo, mentre Arianna Barale (Yamaha - Team Motormi) ha lottato per il secondo gradino del podio con Martina Guarino (Kawasaki - Team GP3) che, al termine di dodici giri pieni di sorpassi e controsorpassi, ha avuto la meglio sulla pilota di Borgo San Dalmazzo.

La seconda gara della giornata, è stata praticamente la fotocopia di gara uno, ed ha nuovamente visto imporsi la spagnola Rosa Jimenez Vargas, mentre alle sue spalle la lotta serrata tra Arianna Barale e Martina Guarino si è conclusa all’ultima curva con un contatto che mandava a terra Ari#41, con Martina Guarino seconda sul podio, seguita da Matilde Contri (Yamaha - Smanettoni Toscani). Risalita prontamente in sella Ari#41 è riuscita a portare a termine la gara in ottava posizione.

I prossimi appuntamenti per le ragazze sono fissati per il 13-15 giugno, quando si correrà la gara dell’europeo sul circuito ungherese Pannoniaring, mentre per il campionato italiano, che avrà luogo sull’Autodromo di Modena, si dovrà attendere il 5-6 luglio.