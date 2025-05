Sara Curtis ospite di Fabio Fazio nella trasmissione "Che tempo che fa" di Nove

Sorpresa ieri sera per lo sport della provincia Granda. Sara Curtis, la giovane nuotatrice saviglianese che te nel corso degli assoluti primaverili di Riccione ha firmato il nuovo record nazionale dei 100 metri stile libero in 53"01, migliorando così il 53"18 di Federica Pellegrini che resisteva dal 2016, è stata invitata dal celebre conduttore televisivo Fabio Fazio per partecipare alla trasmissione "Che tempo che fa" in onda su Nove.

Sara è stata una delle protagoniste del celebre "tavolo" che caratterizza la seconda parte della trasmissione, nel quale gi ospiti dialogano tra loro e sono protagonisti di gag. Accanto a Curtis anche Nino Frassica a Mara Maionchi, senza dimenticare Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ornella Vanoni, Simona Ventura e Max Giusti.