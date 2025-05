A Venasca protagonisti i bambini nella marcia per la Pace: per riflettere, lavorare e manifestare

È stato uno degli appuntamenti in programma per l’80esimo della Liberazione voluto dall’ANPI nei paesi della valle Varaita, grazie alla collaborazione di persone disponibili a tramutare gli ideali in pratiche attive.

L’entusiasmo dei bambini, nell’ascoltare attivamente le letture animate, nello sporcarsi le mani per fabbricare le bombe di semi e argilla e nel marciare per oltre tre chilometri sostenendo la bandiera della pace che sventolava tra le loro mani, ha contagiato gli adulti che si sono uniti a loro per riconfermare l’articolo 11 della Costituzione italiana e chiedere ai “grandi della terra” di fermare la terza guerra mondiale a pezzi.

La guerra che spegne il sorriso e ferma le lacrime dei bambini generando il grave congelamento emotivo. La guerra che ammazza i bambini e salva i vecchi per farli soffrire.

Manifestare è poca cosa, ma sono piccoli passi di protesta pacifica per uscire dalla globalizzazione dell’indifferenza e ricordare che 82 anni fa dei giovani disubbidienti scelsero di salire in montagna, combattere e morire per liberarci dalla dittatura e insegnarci che pochi potenti avranno sempre la meglio grazie ai molto obbedienti.