Bra, il concorso di disegno dal vivo con l’Albero Inverso ha fatto di nuovo centro

È stata una giornata allegra e colorata quella che domenica 4 maggio a Bra ha contraddistinto il concorso di disegno dal vivo, promosso dall’associazione culturale l’Albero Inverso.

La manifestazione, giunta alla 5ª edizione, ha riscosso anche questa volta un ottimo successo, grazie all’organizzazione impeccabile di Paola Marengo, Emilia Cerrina, Paola Filigheddu, Mirella Ruberi, Natascia Sanna e Daniela Melotti, impegnate dal 2013 non solo per far conoscere l’arte ai più piccoli, ma anche per promuovere e valorizzare piccoli e grandi talenti che vedono nel disegno e nella pittura una bella possibilità di esprimersi.

I partecipanti, giovanissimi e adulti insieme, armati di matite e colori, hanno disegnato gli angoli più suggestivi del Museo Civico di Palazzo Traversa, lasciandosi ispirare dal suo ricco patrimonio storico. Una partecipazione entusiasta, che ha coinvolto un pubblico interessato e curioso di vedere i lavori realizzati.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che hanno ringraziato i partecipanti, gli sponsor e l’amministrazione comunale per questo importante evento che sicuramente contribuirà ad incrementare nelle nuove generazioni l’affezione per l’arte, vista come interessante opportunità di crescita.

Gli elaborati prodotti sono stati valutati da una giuria qualificata, presieduta da Paola Marengo (Albero Inverso) e composta da Chiara Fissore (presidente dell’associazione 111, movimento artistico antidoto di Bra), Francesca Semeraro (pittrice), Giovanni Botta (creatore di immagini), Franco Gotta (pittore), Silvia Gullino e Giovanni Foresti (giornalisti).

Unanime il giudizio: «È stato bellissimo constatare l’entusiasmo riscosso da questo contest rivolto a giovani e adulti. Tutti i loro elaborati, così ricchi di fantasia sono un messaggio di bellezza e di speranza in un futuro migliore».

Il bel pomeriggio si è concluso tra gli applausi e con la consegna degli attestati di merito a: Laila Lagdani; Aicha Toure; Nicolò Zefi; Chiara Miriam Guarino; Martino Repetto; Alessandra Bruno; Herghelegiu Giorgiana; Alissa Ndreka; Martina Bergui; Valerio Montanaro; Skyla Melnitzky; Elena Chesta; Arturo Viglione; Celeste Viglione; Eduard Gordiciuc; Amelia Alhysa; Emanuele Oddenino; Carla Manissero; Alessia Zampieri; Celeste Sanchez; Giorgia Sanchez. Bravi tutti.

L’intera galleria fotografica dell’evento è pubblicata sulla pagina Facebook dell’Albero Inverso.