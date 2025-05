I bersaglieri cuneesi e di tutta Italia pronti a “invadere” Marsala per il 72° raduno nazionale

Entusiasmo palpabile tra i gruppi di bersaglieri della provincia Granda, che nel 2022 ospitò a Cuneo il 69° raduno nazionale, rimasto scolpito nella memoria dei partecipanti e degli accompagnatori.

Dall’8 all’11 maggio, Marsala sarà sede del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, una manifestazione di rilevanza nazionale che porterà nella città siciliana migliaia di partecipanti: reparti in servizio, militari in congedo, associazioni d’arma, fanfare e delegazioni provenienti da tutta Italia e dall’estero.

La scelta di Marsala ha un valore fortemente simbolico. È qui che, nel 1860, sbarcarono Giuseppe Garibaldi e i Mille. Il raduno rinsalda il legame tra la città e una delle pagine fondanti della storia unitaria italiana.

Il programma, diffuso tra storia, impegno civile e musica, si articola in quattro giornate e coinvolge diversi luoghi del centro urbano e del patrimonio culturale cittadino. L’apertura è prevista con una cerimonia ufficiale presso il Monumento dei Mille. A seguire, l’inaugurazione del Museo del Bersagliere presso il Complesso Monumentale di San Pietro e l’apertura del Villaggio del Bersagliere all’interno del Parco Archeologico.

Non mancheranno attività aperte al pubblico, come concerti, incontri tematici, momenti di divulgazione storica, iniziative sportive e una passeggiata condivisa con persone con disabilità. Sabato 10 maggio si terranno la Santa Messa, un annullo filatelico speciale e il concerto finale delle fanfare, previsto in tarda serata presso il Monumento dei Mille.

Il clou è domenica 11 maggio con la sfilata “a passo di corsa” dei Bersaglieri, che attraverserà le vie del centro. Parteciperanno reparti in armi, fanfare, medaglieri, gruppi storici e rappresentanze delle sezioni ANB da ogni regione.

Al termine della cerimonia, è previsto un momento istituzionale presso il Complesso Monumentale di San Pietro a cui seguirà l’arrivederci a Lignano Sabbiadoro nel 2026.