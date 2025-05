La Compagnia del Rosario: quattro secoli di fede e storia a Verzuolo

"La Compagnia del Rosario. Quattro secoli di storia verzuolese tra notizie, oggetti sacri e curiosità" è il titolo dell’incontro organizzato nell’ambito del calendario delle “Tre età” del Comune Verzuolo, in programma mercoledì 7 maggio alle 15, nella sala Arroyto di Palazzo Drago (in via Marconi, 13).

L'incontro è a cura dell'associazione per la tutela del Patrimonio Culturale Verzuolese (ACV) che narrerà la storia del borgo antico della "Villa" di Verzuolo e dei suoi abitanti attraverso immagini e documenti conservati nel proprio archivio ed in quelli parrocchiali.

Tradizioni, aneddoti e curiosità racconteranno la vita degli antenati verzuolesi, là dove la grande storia si è intrecciata con la quotidianità delle persone e delle famiglie.

Un reportage narrativo e fotografico sulla Verzuolo delle Compagnie religiose e delle tradizioni, un mondo di cui rimangono oggi solo poche tracce.

L'incontro, libero ed aperto a tutti.