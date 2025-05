Un sentiero cicloturistico in valle Varaita: Venasca, Isasca, Piasco e Rossana ci credono

I comuni di Venasca, Isasca, Piasco e Rossana, presentando il progetto TRA CIELO E TERRA: NUOVI ITINERARI CICLOTURISTICI PER RISCOPRIRE LA MEMORIA STORICA E I SAPORI DELLA BASSA VALLE VARAITA si sono classificati 13esimi nella graduatoria nazionale del Cluster 1 del Bando Bici in Comune, promosso dal Ministero per lo Sport ed i Giovani e riceveranno la somma di Euro 50.000,00 per realizzarlo.

Sono solo 4 i progetti della provincia di Cuneo che saranno finanziati, ciò anche a conferma della vocazione ciclistica della bassa Valle Varaita, che vede proprio in questi paesi una tradizione su due ruote.

Il progetto mira a promuovere la mobilità ciclistica sostenibile realizzando un percorso cicloturistico ad anello, recuperando il Vecchio Sentiero della Libertà e il patrimonio storico della rete Mistà e sensibilizzando sui benefici della mobilità sostenibile.

Si incentiva l’uso della bicicletta, incluse le e-bike, come mezzo ecologico per stili di vita sani ed attivi in territori soggetti ad invecchiamento.

Attraverso infrastrutture adeguate si punta a valorizzare il territorio montano, migliorando l’accessibilità e promuovendo le eccellenze locali, anche attraverso eventi dedicati che coinvolgeranno la popolazione sensibilizzandola ad una mobilità sostenibile.