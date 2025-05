Savix 2025: come cambia la viabilità

Lo svolgimento di “Savix – comics and bricks”, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio, comporta alcune inevitabili modifiche alla viabilità.

Si comincia dalle operazioni di montaggio del palco principale in piazza Cavour. Dalle 14 alle 20 di martedì 6 maggio, divieto di transito su tutta piazza Cavour e via Palestro; dalle 13 di martedì alle 20 di mercoledì divieto di sosta per metà piazza Cavour (lati sud e ovest); dalle 13 alle 20 di martedì, divieto di sosta sul lato nord di piazza Cavour (per tutta la sua lunghezza); dalle 13 di martedì alle 14 di venerdì, divieto di sosta sul lato nord di piazza Cavour (dal civico 15 alla rotatoria).

Dalle 14 di venerdì alle 22 di lunedì, divieto di transito (eccetto autorizzati) in piazza Cavour; piazza del Popolo, lato ovest e area rialzata (anche con sospensione della parte Area Pedonale Urbana) e via Palestro.

Dalle 18 alle 21 di venerdì, divieto di transito e divieto di sosta (eccetto autorizzati) in via Beggiami, nel tratto compreso tra piazza Santarosa e l’intersezione con via Garibaldi e via Cravetta. Contestualmente, sospensione della Ztl in via Miretti.

Dalle 6 di sabato alle ore 22 di domenica, è istituito il divieto di transito (eccetto autorizzati) in piazza del Popolo - lati est (Molo - ambo i lati) e sud (banca CRS e banca Sella), via Alfieri, piazza Santarosa, lati nord e sud, piazza Cesare Battisti, via Cambiani, via Grassi, via Sant’Andrea (tratto compreso tra l’intersezione con via Trossarelli e Piazza Santarosa), via Beggiami, via Garibaldi e via Cravetta.

Dalle 17 alle 22 di sabato e di domenica, divieto di transito (per tutte le categorie di veicoli) in via Palestro e piazza Cavour.

Dalle 14 alle 20 di sabato e dalle 10 alle 20 di domenica, divieto di transito (per tutte le categorie di veicoli) in via Jerusalem.

Dalle 9 alle 20 di domenica, divieto di accesso (eccetto autorizzati) in via Sant’Andrea, nel tratto compreso tra la rotatoria di c.so Indipendenza / via Mazzini e via Trossarelli.

Dalle 16 alle 22 di domenica, divieto di transito (per tutte le categorie di veicoli) in viale I° Maggio, via Lamarmora, via Macra (tratto compreso tra l’intersezione con via Allione / via Tavolazzo e la rotatoria di piazza Cavour) e in via Muratori. In quest'ultima strada, è istituito per i residenti il senso unico in direzione sud (da piazzetta Monviso in direzione p.zza Cavour) sino all’intersezione con via Novellis.

Dalle 14 di venerdì 9 maggio alle 22 di domenica, divieto di sosta (eccetto autorizzati) in piazza del Popolo - area rialzata e lato ovest (Ala Polifunzionale) ambo i lati, piazza Cavour - tutta la piazza, via Mabellini - ambo i lati, viaMuratori – dalla rotatoria di piazza Cavour sino al civico n.22 (escluso lo stallo di sosta riservato agli invalidi) e via Macra - dall’intersezione con via Allione / via Tavolazzo alla rotatoria di piazza Cavour.

Dalle 6 di sabato alle 22 di domenica, divieto di sosta (per tutte le categorie di veicoli) in via Sant’Andrea - tratto compreso tra l’intersezione con via Trossarelli e piazza Santarosa, via Alfieri; piazza Santarosa, lati nord e sud; piazza del Popolo - lato ovest, ambo i lati (Ala Polifunzionale), lato est, ambo i lati (Molo) e lato sud, sino a 5 metri dopo l’intersezione con via Palestro; via Palestro; via Lamarmora – ultimi 5 stalli di sosta prima dell’intersezione con viale Gozzano (con riserva di sosta per i veicoli al servizio di persone invalide che espongono l’apposito contrassegno).

Dalle 6 di sabato alle 22 di domenica, divieto di sosta (eccetto autorizzati) in piazza del Popolo - lato sud (da 5 metri dopo l’intersezione con via Palestro sino a piazzetta Monviso); piazzetta Monviso per l’intera area (interna ed esterna) ed anche sul lato di via Muratori; via Pylos - lato sinistro per il senso di marcia - dal carraio di cui al civico n. 6 all’intersezione con via Mabellini.

Dalle 13 alle 22 di domenica, divieto di sosta (per tutte le categorie di veicoli) in viale I° Maggio - ambo i lati; via Lamarmora (eccetto gli ultimi 5 stalli di sosta prima dell’intersezione con v.le Gozzano riservati ai veicoli che espongono contrassegno invalidi).

Dalle 6 di sabato alle 22 di domenica, sospensione del senso unico di marcia e doppio senso di circolazione (per i soli residenti) in via Tapparelli, via Grassi, p.zza Cesare Battisti e via Miretti.

Dalle 20 di sabato alle 24 di domenica, sarà disattivata la Ztl del centro storico e l'Apu di via Torino.

A tutela dell’incolumità dei pedoni, inoltre, durante i concerti in piazza Cavour (nonché un’ora prima e mezz’ora dopo la fine degli eventi) non è consentita la fruizione dei passi carrai.

«Ci scusiamo con la cittadinanza per gli inevitabili piccoli disagi che l'evento potrà arrecare alla viabilità saviglianese – dicono dal Municipio –. Ma siamo certi che questi piccoli sforzi saranno ripagati da un evento che attirerà in città tanto pubblico, dando lustro e vitalità a Savigliano».

L'ordinanza completa relativa alle modifiche alla viabilità è disponibile sul sito internet del Comune di Savigliano.