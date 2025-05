Volley D/M. I cadetti del VBC Mondovì lottano alla pari per 2 set con la capolista Montanaro

Nell’ ultimo impegno casalingo della stagione i cadetti del VBC Mondovì allenati da Riccardo Gallia si arrendono alla capolista solitaria Montanaro per 3-0 (25-23,25-23,25-15), ma lottano alla pari per i primi due set, persi soltanto sul filo di lana a causa sia di qualche episodio poco fortunato sia della maggior esperienza degli avversari.

Con Morello presente in panchina ma inutilizzabile per un infortunio, Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Gallia opposto, Bernardi e Bergalla in banda, Leandro e Rolfo al centro, Gasco libero, con inserimenti di capitan Verra, Fichera e Chessa.

Nel primo set le due compagini avanzano a braccetto sino al 15 pari, poi il Montanaro piazza un allungo e si porta sul 18-16, ma i monregalesi reagiscono, riagguantando la parità sul 20 pari. Dentro il doppio cambio Verra e Fichera e la situazione resta in equilibrio sino al 22 pari, quando il Montanaro piazza l’ allungo decisivo e prima si porta sul 24-22 e poi chiude 25-23.

Anche nella seconda frazione regna un grandossimo equilibrio e le due compagini avanzano a braccetto sino al 23, quando viene fuori la maggior esperienza della capolista, che chiude nuovamente in volata 25-23, mentre entra Chessa in battuta.

Dopo due set di grande sostanza e poca fortuna nella terza frazione i monregalesi calano soprattutto mentalmente e così il Montanaro ne approfitta per portarsi prima sul 5-1, poi sul 9-4 ed infine sul 14-6. Dentro prima Fichera e poi Chessa e le cose in casa monregalese un po’ migliorano, ma ormai il Montanaro è lanciato e chiude senza eccessive difficoltà 25-15.

Domenica ultimo impegno stagionale con i cadetti monregalesi, che alle 18 saranno di scena a Moncalieri sul campo della Pallavolo Torino terza in classifica.

VBC MONDOVI’ – MONTANARO = 0-3 (23-25,23-25,15-25)

VBC MONDOVI’: Verra (K), Marabotto, Gallia, Bernardi, Bergalla, Leandro, Rolfo, Gasco (L1), Fichera, Chessa, Morello, Zvorschi, Introzzi (L2). ALL: Riccardo Gallia