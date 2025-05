Volley, weekend intenso per il VBC Valle Stura: tutti i risultati

Fine settimana intenso per la V.B.C. Valle Stura, protagonista su più fronti con le sue squadre. Dalla Prima Divisione Maschile, impegnata in una spettacolare battaglia punto a punto contro la Virtus Boves, alle ragazze dell’Under 22 che hanno regalato al pubblico di casa una netta vittoria, passando per i giovani dell’Under 10 Mista che, nonostante il risultato, hanno mostrato grande determinazione contro una delle formazioni più forti del campionato.

Prima Divisione Maschile: Virtus Boves – V.B.C. Valle Stura Caramello Srl 3-2 (25-21, 18-25, 19-25, 25-16, 15-11).

La Prima Divisione Maschile della V.B.C. Valle Stura ha affrontato la Virtus Boves in una partita intensa e combattuta. Il primo set si è concluso a favore dei padroni di casa nel finale. Nel secondo e terzo set, i ragazzi di coach Monasterolo hanno imposto il loro gioco. Il quarto set è stato complicato fin dall’inizio e ha riportato la gara in parità, portandola al tie-break. Il tie-break ha visto gli avversari partire meglio, ma i nostri ragazzi sono riusciti a recuperare. Purtroppo, nel finale, i padroni di casa sono riusciti a spuntarla. Risultato ancora aperto per il ritorno. Ora tutte le energie sono rivolte alla partita di ritorno, in programma Venerdì 9 maggio alle ore 21:15 al Palazzetto di Demonte

Under 22 Femminile:

V.B.C. Valle Stura – Cervasca 3-0 (25-17, 25-17, 27-25)

Ultima partita casalinga della stagione e le ragazze di coach Valerio Bruno, insieme agli assistenti Cristian Faggio e Matteo Merana, regalano al pubblico una splendida vittoria per 3 set a 0 contro il Cervasca. Il commento di coach Valerio Bruno: “Sono orgoglioso delle mie ragazze: sono scese in campo mantenendo un buon livello di gioco e conquistando una meritata vittoria. Nonostante i continui problemi fisici e i pochi cambi, abbiamo dimostrato il nostro valore. Ora testa alle ultime due partite per chiudere questo meraviglioso cerchio tutti insieme.”

Virtus Boves – V.B.C. Valle Stura 3-0 (26-24, 25-20, 25-21)

Trasferta impegnativa per le ragazze della V.B.C. Valle Stura, che hanno affrontato le forti bovesane della Virtus Boves in una partita combattuta dall’inizio alla fine. I parziali equilibrati raccontano la storia di un match giocato punto a punto, dove le nostre atlete hanno messo in campo grinta, tecnica e tanto cuore. l commento di coach Valerio Bruno: “Le ragazze, nonostante la sconfitta, hanno giocato punto a punto sia dal punto di vista mentale che tecnico, mostrando giocate di qualità e tutto il lavoro svolto in questi due anni. Ora testa all’ultima partita per chiudere al meglio la nostra stagione.”

Under 10 Mista: V.B.C. Valle Stura – Virtus Boves Bianca 0-3 (9-25, 13-25, 12-25)

I piccoli atleti della V.B.C. Valle Stura hanno affrontato i pari età della Virtus Boves Bianca, una delle formazioni più forti del campionato e attualmente terza in classifica. Nonostante il divario di esperienza, i nostri ragazzi e ragazze hanno dato il massimo contro una squadra ben organizzata, capace di completare sempre i tre passaggi e di attaccare con precisione.